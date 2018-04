Karim Benzema odrzucił propozycję West Ham United

Karim Benzema nie wyraził zainteresowania transferem do West Ham United, który oferował za niego 60 mln euro. Zdaniem napastnika Realu Madryt, przeprowadzka do wschodniego Londynu byłaby ze sportowego punktu widzenia krokiem wstecz. Francuz chce zostać w klubie z Santiago Bernabeu na kolejny sezon i liczy na ewentualne propozycje od mocniejszych ekip.

Napastnik jest związany z „Królewskimi” od lipca 2009 roku. We wszystkich 404 występach w barwach madryckiego zespołu strzelił 190 goli i zaliczył 114 asyst. To niezłe statystyki, jednak obecny sezon w wykonaniu Benzemy jest bardzo kiepski.

30-latek zagrał w 39 meczach i zdobył w nich zaledwie 9 bramek, notując przy tym 11 asyst. To zdecydowanie za słabe liczby jak na „dziewiątkę” w Realu.

Od dawna z Santiago Bernabeu łączeni są najlepsi napastnicy na czele Robertem Lewandowskim i Harrym Kanem. Wiele drużyn ma nadzieję, że dzięki temu ściągnie do siebie francuskiego piłkarza. Będzie o to trudno, ponieważ, jak podaje hiszpański tygodnik „Don Balon” niezła propozycja West Hamu została odrzucona przez samego zawodnika.

Nie zgodził się na nią także Florentino Perez, którego nie satysfakcjonowała kwota finansowa zaproponowana przez angielski klub. Jak donosi z kolei inny dziennik z Hiszpanii „Diario Gol” propozycja w wysokości 80 mln euro mogłaby już zadowolić prezesa madrytczyków.

Zdaniem mediów, oliwy do ognia dolał sam kapitan zespołu Sergio Ramos, który w rozmowie ze sternikiem klubu sam miał namawiać prezesa do pozbycia się z Benzemy z drużyny. Znajdującego się w słabej formie francuskiego zawodnika obowiązuje kontrakt do końca czerwca 2021 roku.

Sam zainteresowany bierze pod uwagę transfer do innej angielskiej ekipy – Arsenalu, gdzie zabiegał o niego Arsene Wenger. Jednak po tym sezonie legendarny trener żegna się z „Kanonierami” i sytuacja gracza Realu jest niejasna. 30-latek jest łączony także z Paris Saint-Germain.

Francuz chce walczyć o miejsce w zespole „Królewskich” w ostatnich spotkaniach tego sezonu. Największą szansę, by udowodnić wartość dla drużyny, będzie miał w dwumeczu przeciwko Bayernowi Monachium w półfinale Ligi Mistrzów. Pytanie tylko, czy trener Zinedine Zidane na niego postawi.

Wydaje się, że szansa na pozostanie napastnika w klubie i jego gra w pierwszym składzie w kolejnym sezonie, jest właśnie w osobie szkoleniowca. On stawia na swojego rodaka mimo kiepskich statystyk. Drugą opcją na pozostanie w Madrycie są ewentualnie letnie niepowodzenia transferowe Pereza, na które tym razem były gracz Olympique Lyon raczej nie ma co liczyć.

