Kibice Realu Madryt chcą Viniciusa w pierwszym składzie

Wydawane w Madrycie dzienniki "AS" i "Marca" przeprowadziły na swoich łamach sondy dotyczące Brazylijczyka Viniciusa Juniora. Wykazały one, że przygniatająca większość kibiców Realu Madryt chce, by 18-latek występował w pierwszym składzie "Królewskich".

Sprowadzony latem do Realu napastnik w środę dostał szansę debiutu od pierwszej minuty w drużynie ze stolicy Hiszpanii. Tymczasowy trener "Królewskich" Santiago Solari wystawił go bowiem w wyjściowym składzie w spotkaniu 4. rundy Pucharu Hiszpanii przeciwko Melilli. Real wygrał je 4:0, a 18-letni Brazylijczyk był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Gola co prawda nie strzelił, ale asystował przy trafieniach Marco Asensio i Alvaro Odriozoli.

Dobra postawa Viniciusa Juniora i pomeczowe komplementy ze strony Solariego skłoniły madryckie dzienniki do zasięgnięcia opinii kibiców na temat roli, którą Brazylijczyk powinien pełnić w zespole "Królewskich". Po zliczeniu głosów okazało się, że przygniatająca większość fanów chce, by Vinicius rozpoczął w pierwszym składzie również najbliższy ligowy mecz przeciwko Realowi Valladolid. Tak uważało 87% czytelników dziennika "Marca" i aż 90% spośród tych, którzy oddali głos na stronie "AS-a".

Ze swojego występu w środowym spotkaniu Pucharu Króla zadowolony był również sam Brazylijczyk.

- To był bardzo ważny moment w mojej karierze. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy umożliwili mi po raz pierwszy zagrać w wyjściowym składzie tego wspaniałego klubu, a także pomogli mi w adaptacji po transferze. Starałem się pokazać to, co potrafię. Lubię grać szybko i atakować obrońców w bezpośrednich pojedynkach. Staram się też strzelać, gdy tylko mam do tego okazję - powiedział Vinicius Junior.

Po 10 kolejkach LaLiga Real Madryt zajmuje dopiero 9. pozycję w ligowej tabeli i do sobotniego meczu niespodziewanie przystąpi w roli niżej sklasyfikowanego zespołu. Goście z Valladolid. którzy do tej pory stracili zaledwie siedem goli, zajmują bowiem szóste miejsce.

Zdjęcie Vinicius Junior / Getty Images



Wojciech Malinowski