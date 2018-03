Koke namawia Isco na przenosiny do Atletico Madryt

Ofensywny pomocnik Realu Madryt Isco był bohaterem wtorkowego meczu, w którym Hiszpania rozbiła Argentynę aż 6-1. Pod wrażeniem występu 25-latka był m.in. kolega z reprezentacji, a na co dzień rozgrywający lokalnego rywala "Królewskich", Koke. - U nas miałby ciągłość w grze, której brakuje mu w Realu - powiedział pomocnik Atletico.

Z sześciu zdobytych we wtorkowych wieczór przez Hiszpanów bramek aż trzy były autorstwa Isco. Pierwszy w karierze reprezentacyjnej hat-trick zapewniły mu trafienia z 27., 52. i 74. minuty, a świętował go razem z kibicami na Estadio Wanda Metropolitano, czyli stadionie na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa Atletico Madryt.

W pomeczowych rozmowach Isco podkreślił, że szkoleniowiec reprezentacji Hiszpanii Julen Lopetegui obdarza go znacznie większym zaufaniem od Zinedine'a Zidane'a, jego trenera z Realu Madryt.

W mediach co jakiś czas odżywa temat ewentualnego transferu Hiszpana, a szczególnie często wiązany jest on z przenosinami do jednej z drużyn Premier League. Kolega z reprezentacji i jednocześnie rozgrywający Atletico Koke chciałby go jednak widzieć właśnie w barwach "Los Colchoneros".

- Niezależnie od tego, czy gramy razem, czy przeciwko sobie, to Isco zawsze notuje znakomite występy. Jego poziom umiejętności jest niesamowity. Nie wiem, czemu nie gra na co dzień w klubie i jaką opinię na jego temat ma Zidane, ale ja go bardzo cenię - powiedział Koke.

- Jeżeli nie ma szans na regularne występy w Realu, to może powinien poszukać okazji u nas - dodał pomocnik Atletico.

Ewentualny transfer Isco komplikuje jednak jego sytuacja kontraktowa. We wrześniu ubiegłego roku przedłużył on bowiem kontrakt z Realem do czerwca 2022 roku.

