La Liga petycją walczy o mecz w USA

Pomysł La Ligi z rozegraniem oficjalnego meczu w Miami spotkał się z dużym sprzeciwem. Ale szefowie hiszpańskich rozgrywek nie ustają w staraniach, by swój pomysł zrealizować. Najnowsze przedsięwzięcie to skierowana do kibiców petycja za zorganizowaniem meczu na terenie Stanów Zjednoczonych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona potrafi wygrywać bez Lionela Messiego. Wideo Eurosport

La Liga wytypowała spotkanie Girony z Barceloną jako swój pierwszy w historii produkt eksportowy. Jest to przedsięwzięcie pionierskie, bo nigdy przedtem żadne europejskie krajowe rozgrywki nie zorganizowały meczu o punkty na innym kontynencie.

Reklama

Na pomysł ten wpadł prezes La Ligi Javier Tebas, który najpierw wspominał o tym w wywiadach, aż postanowił przejść od słów do czynów. Pierwszym etapem realizacji nowatorskiej wizji było podpisanie 15-letniej umowy z amerykańskim partnerem firmą Relevent, działającą w branży rozrywki sportowej. Kolejnym było wytypowanie meczu, ale Tebas nie spodziewał się, że trzeci etap będzie walką z różnymi futbolowymi instytucjami, którym ten pomysł się kompletnie nie podoba. W walce o aprobatę piłkarskiego środowiska La Liga wystosowała petycję za poparciem projektu.

"To narodowa kampania dla piłki amatorskiej, która pokaże jak wielką popularność zyskała piłka nożna w Ameryce i która podkreśla ogromne pragnienie amerykańskich kibiców do obejrzenia w USA pierwszego zorganizowanego poza Europą meczu najwspanialszej ligi świata" - głosi komunikat.

"Ale aby tak się stało potrzebujemy waszej pomocy. Niektórzy decydenci fałszywie twierdzą, że to nie będzie dobre dla rozwoju piłki w USA. Więc my, fani, musimy walczyć o ten mecz i mówić im: To jest dobre dla kibiców. Dobre dla futbolu. Jesteście z nami? Im więcej wsparcia otrzymamy, tym trudniej będzie nas zignorować" - czytamy w odezwie do kibiców.

Firma Relevent za przykład pokazuje kluby amerykańskie z różnych lig, które poprzez organizację oficjalnych ligowych spotkań w Europie starają się popularyzować swoje rozgrywki.

Hiszpańska federacja ostudziła te zapędy domagając się większej liczby organizacyjnych szczegółów. Ale pomysł wciąż musi jeszcze zaakceptować także amerykańska federacja. Poza tym zgody muszą wydać władze piłki kontynentalnej jak UEFA w Europie i CONCACAF w Ameryce.

Ostatnio swoje trzy grosze dorzucił też prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Gianni Infantino, który stwierdził na posiedzeniu rady w Rwandzie, że ligowe rozgrywki muszą się dobywać na terytorium danego kraju".

La Liga zagroziła, że jeśli FIFA będzie uniemożliwiać rozegranie meczu, to zgłosi swoją sprawę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie.

kip