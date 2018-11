LaLiga nie puści płazem zarzutów wobec Manchesteru City i Paris Saint-Germain

Władze hiszpańskiej ligi zapowiedziały, że skierują sprawę do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Unii Europejskiej, jeśli Europejska Unia Piłkarska (UEFA) nie podejmie adekwatnych środków w związku z najnowszymi doniesieniami na temat obchodzenia Finansowego Fair Play (FFP) przez Manchester City oraz Paris Saint-Germain.

Zdjęcie Football Leaks /Getty Images

UEFA wprowadziła FFP, by kluby nie wydawały więcej niż zarabiają i prowadziły zrównoważoną politykę finansową. Miało to również chronić ważne, zasłużone dla lokalnych społeczności drużyny przed nieodpowiedzialnym działaniem ich władz.

Europejskie władze piłkarskie prowadziły już w przeszłości kilka dochodzeń w sprawie łamania FFP. Chodziło m.in. o Manchester City i Paris Saint-Germain napędzanymi przez odpowiednio szejków z Abu Zabi oraz Katarczyków. W obu przypadkach sankcje nie były szczególnie dotkliwe. Oba kluby bezpośrednią kasę od właścicieli umieszczały w rozliczeniach jako środki od sponsorów (z krajów właścicieli), by bezpiecznie równoważyć przychody z wydatkami.

Kilka dni temu "Der Spiegel" i inne zachodnie media działające w specjalnej dziennikarskiej organizacji śledczej European Investigative Collaborations przedstawiły szczegóły dochodzeń UEFA w sprawie łamania FFP i ugody, jakie z Europejską Unią Piłkarską zawarły City i PSG. Najnowsze doniesienia, opublikowane dzięki hakerom z Football leaks, mocno nie spodobały się władzom ligi hiszpańskiej.

- Dokumenty Football leaks zdają się potwierdzać to, co mówiliśmy od lat - powiedział agencji Reutera Joris Evers, rzecznik prasowy La Ligi, zaznaczywszy, że Hiszpanie nie mają "pełnej pewności" co do tego, czy UEFA będzie pilnować przepisów FFP.

- Jeśli UEFA nie podejmie odpowiednich działań, to zrobimy to, co już zapowiadaliśmy: złożymy wniosek do unijnego organu zajmującego się konkurencją - zagroził.

Oba kluby w ubiegłym tygodniu zdecydowanie zaprzeczyły w oświadczeniach dopuszczeniu się jakichkolwiek nieprawidłowości, zapewniwszy o działaniu w zgodzie z przepisami. City wskazywało, że dokumenty zostały elektronicznie skradzione i są wyjęte z kontekstu. Dane, jakie dziennikarzom do analizy udostępnili ludzie z football leaks dotyczą dziesięcioletniego okresu i zajmują kilka terabajtów.

kip