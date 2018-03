Las Palmas - FC Barcelona 1-1. Sensacyjne Las Palmas i sędzia zabrali punkty Barcy

Kibice na Estadio de Gran Canaria przecierali oczy ze zdumienia. Ich walcząca o utrzymanie w Primera Division drużyna Las Palmas zremisowała w 26. kolejce z liderem tabeli, a więc FC Barcelona 1-1 (0-1). Bramkę dla gości genialnym kopnięciem z rzutu wolnego zdobył Messi. Antybohaterem był sędzia Lahoz, który popełnił kilka błędów. Duma Katalonii ma już tylko pięć punktów przewagi nad Atletico.

Goście po dwóch niespodziewanych lutowych remisach ligowych z Espanyolem i Gironą znacznie stracili przewagę nad drugim w tabeli Atletico. Ekipa z Madrytu, która ostatnio wygrywała regularnie przed czwartkowym spotkaniem na Wyspach Kanaryjskich miała tylko cztery punkty straty do ekipy z Barcelony.

Tego dnia nikt jednak nie spodziewał się żadnego innego wyniku jak wygrana Dumy Katalonii. Rywalem była bowiem ekipa Las Palmas, która dramatycznie walczy o utrzymanie w Primera Division.

Od początku widać było, że przyjezdni chcą wygrać jak najmniejszym nakładem sił. Wyraźnie się nie przemęczali, ale i tak prowadzili 1-0.

Stało się to po przepięknej bramce z rzutu wolnego niezawodnego Lionela Messiego w 21. minucie. Wcześniej Argentyńczyk był faulowany przed polem karnym przez Navarro. Dla gwiazdora FC Barcelona to był 599. gol w karierze, w tym 38. z rzutu wolnego w 746. występie w klubie i reprezentacji Hiszpanii. Do tego „La Pulga”ma jeszcze 246 asysty. Goście grali spokojnie, ale przeszkadzał im sędzia Mateu Lahoz. To był jego „popis”.

Najpierw znany hiszpański arbiter międzynarodowy w ostatniej minucie nie zobaczył ewidentnego zagrania ręką poza polem karnym w wykonaniu bramkarza gospodarzy Leandro Chichizoli. Była ostatnia minuta pierwszej połowy.

Po zmianie stron Lahoz podyktował rzut karny dla Las Palmas. Ale za co? Tego chyba do końca nie wie nikt.

Najpierw wydawało się, że jedenastka została zaordynowana za faul Sergiego Roberto na Aguirregarayu. Potem po powtórkach można było odnieść wrażenie, że decyzja Lahoza została spowodowana zagraniem ręką przez Lucasa Dignego. W każdym razie szansę na gola w cudowny sposób zamienił Jonathan Calleri.

Nieco ponad 20 minut przed końcem Lahoz nie dojrzał zagrania ręką jednego z zawodników Las Palmas w swoim polu karnym. Na nic zdały się protesty piłkarzy ze stolicy Katalonii. Przyjezdni, którzy mieli tylko trzy celne strzały próbowali jeszcze coś zrobić, ale byli bezradni.

- Graliśmy z najlepszą drużyną na świecie. Trener dobrze nas zmotywował do tego spotkania. Każdy punkt jest dla nas ważny i być może to ten zdobyty w czwartek będzie decydował o utrzymaniu. Mamy sporo pozytywnych wrażeń po tym meczu - powiedział Calleri. Jego zespół pozostał na 18. miejscu w tabeli.

Do końca sezonu pozostało jeszcze 12 spotkań. W niedzielę na Camp Nou FC Barcelona podejmie Atletico Madryt. Po czwartkowym remisie to będzie jeszcze ważniejszy mecz.

Las Palmas – FC Barcelona 1-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Messi (21.), 1-1 Callieri (48.)

