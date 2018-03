Las Palmas - Real Madryt 0-3 w 30. kolejce Primera Division

W sobotnim meczu rozgrywanym w ramach 30. kolejki Primera Division Real Madryt bez większych problemów zwyciężył na wyjeździe z Las Palmas 3-0 (2-0). Dwa gole dla triumfatorów strzelił Gareth Bale. Teraz zespół Zinedine’a Zidane’a może się już skoncentrować na ćwierćfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Juventusem.

Zajmujące trzecie miejsce od końca Las Palmas podejmowało w sobotę Real Madryt. Szkoleniowiec ”Królewskich” Zinedine Zidane dał odpocząć większość gwiazd, w tym Cristiano Ronaldo, który nie usiadł nawet na ławce rezerwowych. To najlepiej pokazuje, że w klubie ze stolicy Hiszpanii myślą już o wtorkowej konfrontacji z Juventusem w Turynie. Trzeci triumf z rzędu w Lidze Mistrzów jest priorytetem.

Gospodarze rozpoczęli dobrze i mogli wyjść na prowadzenie już w 6. minucie, gdyby Jonathan Calleri wykorzystał podanie Vicente Gomeza i trafił do siatki z kilku metrów. Tak się jednak nie stało i stopniowo przewagę uzyskiwali goście. Sygnał do ataku dał Karim Benzema, który zmarnował dwie sytuacje. Później było już lepiej.

W 26. minucie Real wyszedł na prowadzenie za sprawą Garetha Bale’a. Luka Modrić popisał się fenomenalnym podaniem z głębi pola do wychodzącego na czystą pozycję Walijczyka, który w przeciwieństwie do Benzemy zachował czystą krew, wbiegł w pole karne i oddał mocny strzał. Stracona bramka podcięła skrzydła gospodarzom, którzy do końca pierwszej połowy nie potrafili już złapać rytmu z początku spotkania.

Na 2-0 dla ”Los Blancos” podwyższył Benzema. Lucas Vazquez został sfaulowany w polu karnym przez Calleriego i sędzia podyktował rzut karny. Francuz podszedł do piłki i tym razem nie pomylił się uderzając precyzyjnie w lewy dolny róg.

Złą wiadomością dla Zidane’a jest jednak kontuzja Nacho. Nie wiadomo, co się dokładnie stało, ale gdy realizator zrobił zbliżenie na ławkę rezerwowych ”Królewskich” to środkowy obrońca wyglądał na załamanego.

Druga odsłona rozpoczęła się od kolejnego uderzenia Realu. Tym razem sfaulowany w szesnastce został Bale. Walijczyk sam trafił z jedenastu metrów.

Była 51. minuta i przyjezdni mogli już zapisać trzy punkty na swoje konto. Dlatego nie dziwi, że nieco odpuścili, co próbowali wykorzystać gospodarze. Najbliżej zdobycia bramki honorowej był w 76. minucie Calleri, który uderzał głową po świetnym dośrodkowaniu Momo, ale piłka odbiła się od poprzeczki.

Zwycięstwo Realu oznacza, że przynajmniej na chwilę udało się zmniejszyć stratę do zajmującego drugą pozycję Atletico Madryt – obecnie wynosi ona jeden punkt. Zespół Diego Simeone w niedzielę zmierzy się z Deportivo La Coruna.

Las Palmas – Real Madryt 0-3 (0-2). Raport meczowy



Bramki: 0-1 Bale (26.), 0-2 Benzema (39., karny), 0-3 Bale (51, karny.).

