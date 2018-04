Leo Messi wyrównał rekord Ronaldinho

Barcelona wygrywa, a Leo Messi strzela - tak wygląda ten sezon w wykonaniu Barcelony. Blaugrana wygrała w sobotę z Leganes 3-1, a Argentyńczyk strzelił wszystkie gole dla FCB. Jedno trafienie zaliczył po precyzyjnym strzale z rzutu wolnego, dzięki czemu wyrównał klubowy rekord - siedmiu goli strzelonych bezpośrednio z tego stałego fragmentu gry

Leo Messi w 27. minucie spotkania z Leganes udowodnił, że jest niekwestionowanym ekspertem od rzutów wolnych. Dzięki jego precyzyjnemu uderzeniu ze stałego fragmentu gry Barcelona wyszła na prowadzenie w meczu. Piłkarze z przedmieść Madrytu przegrali w stolicy Katalonii 1-3.

Argentyńczyk zaliczył w sobotni wieczór hat-tricka, ale to pierwsze trafienie było historyczne. To był siódmy gol z rzutu wolnego Messiego w tym sezonie. Wyrównał rekord Ronaldinho Gaucho, który ustanowił go w sezonie 2006/2007.

Lionel Messi w ostatnich sześciu spotkaniach zdobył sześć bramek spoza pola karnego, w tym cztery z rzutów wolnych. Podczas całego pobytu na Camp Nou strzelił już trzydzieści cztery gole z rzutów wolnych. Sześć takich trafień dołożył w reprezentacji Argentyny. Gwiazdor Barcelony ma już na koncie 39 goli w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach.

