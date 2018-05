Levante - Barcelona 5-4 w meczu 37. kolejki Primera Division

Zdumiewające widowisko i wymykające się logice obejrzeli kibice w Valencii w spotkaniu UD Levante z FC Barcelona w przedostatniej kolejce La Ligi. Dopiero co koronowani na mistrzów Hiszpanii gracze Barcy przegrali 4-5 pierwszy mecz w sezonie. W spotkaniu strzelono dwa hat tricki.

FC Barcelona choć wywalczyła mistrzostwo Hiszpanii i krajowy puchar wciąż miała o co grać. Na dwie kolejki przed końcem sezonu podopieczni Ernesto Valverde nie zaznali jeszcze porażki w tym sezonie. W historii hiszpańskich rozgrywek zakończeniem sezonu bez przegranego meczu mogły się poszczycić w latach 30. ubiegłego wieku tylko dwa zespoły Athletic Bilbao i Real Madryt.

Marsz FC Barcelona zakończył się jednak w przedostatniej kolejce sezonu na stadionie ledwie 16. w tabeli Levante, a dokonało się to w iście absurdalnych okolicznościach.

Można było się spodziewać, że Barca, grająca bez Lionela Messiego, poradzi sobie na terenie znacznie słabszej w teorii drużyny, ale tym razem role się odwróciły i to do katalońskiej bramki wpadała piłka z częstotliwością, z jaką najczęściej trafienia rywalom aplikuje Barcelona.

Już pierwsza połowa była zaskoczeniem, bo goście schodzili przegrywając 1-2. Dwie bramki dla gospodarzy strzelił Emmanuel Boateng, ale kontaktowe trafienie uzyskał Philippe Coutinho. Ale to, co wydarzyło się na początku drugiej części gry, z całą pewnością przejdzie do historii klubu z Valencii.

W odstępie dziesięciu pierwszych minut Marc-Andre ter Stegen aż trzykrotnie wyciągał piłkę z bramki. Hat tricka skompletował Boateng, a dwa gole dołożył Enis Bardhi. Boateng został pierwszym zawodnikiem od 13 lat w La Lidze, który strzelił trzy gole Barcelonie. Ostatnim był Diego Forlan grający dla Villarrealu.

Kibice mogli przecierać oczy ze zdumienia, bo na telebimie widniał wynik 5-1 dla miejscowych. Katalończycy nie załamali się jednak, wzięli się do roboty i w 12 minut zdobyli trzy bramki. Swojego hat tricka uzupełnił Coutinho, strzeliwszy przy okazji pięknego gola zza pola karnego, a na 4-5 rzut karny wykorzystał Luis Suarez.

Po błędzie defensywy w samej końcówce Barcę dobić mógł były piłkarz katalońskiego klubu Ruben Rochina, ale spudłował w sytuacji jeden na jednego z Ter Stegenem. Goście walczyli o wyrównanie i zachowanie nadziei na zakończenie sezonu bez porażki, ale nie udało się. Barca potknęła się na ostatniej prostej. Tym razem na karty historii się nie wpisała.

W ostatniej kolejce sezonu FC Barcelona podejmuje Real Sociedad, podczas gdy Levante gra z Celtą Vigo.

37. kolejka Primera Division

UD Levante - FC Barcelona 5-3 (2-1)

1-0 Boateng (9.)

2-0 Boateng (30.)

2-1 Coutinho (38.)

3-1 Bardhi (46.)

4-1 Boateng (49.)

5-1 Bardhi (56.)

5-2 Coutinho (59.)

5-3 Coutinho (63.)

5-4 Luis Suarez (71., k)

kip

Zdjęcie Luis Suarez / Getty Images