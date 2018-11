Lionel Messi i Samuel Umtiti w składzie FC Barcelona na Betis Sewilla

Wracający po złamaniu ręki Lionel Messi oraz borykający się z urazem kolana Samuel Umtiti znaleźli się w składzie FC Barcelona na mecz z Realem Betis w niedzielę. Zabrakło miejsca dla Ousmane Dembele, który w ostatnim tygodni wykazał się sporą niesubordynacją.

Hiszpańskie media informowały, że młody piłkarz nie zjawił się w czwartek na treningu Barcy, ale trener Ernesto Valverde zastrzega, że wypadnięcie podopiecznego z meczowej kadry nie jest żadną karą.

- Podejmuję decyzje dla dobra drużyny - zapewnił szkoleniowiec. - Jedyna nasza nadzieja jest taka, że on będzie pokazywać talent każdego dnia. To wspaniały piłkarz. Czasem nie zagra jeden zawodnik, a innym razem ktoś inny - Valverde unikał odpowiedzi.

- Sprawy wewnętrzne pozostają między nami. Ja podejmuję decyzje i biorę za nie odpowiedzialność. Chcemy naszym piłkarzom pomagać w rozwijaniu się. Każdy może grać od pierwszej minuty - mówił trener.

Lionel Messi ponownie znalazł się w kadrze meczowej po wyleczeniu złamania ręki. Szkoleniowiec zapewnił, że Argentyńczyk jest gotowy do gry.

- Obecność Messiego nie jest ryzykowna. Zobaczymy, czy będzie w stanie grać 90 minut. Nie powinien czuć się niepewnie i myśleć o kontuzji, bo to może go ograniczać. Wydaje mi się, że wszystko z nim w porządku i on czuje się pewnie. To bardzo ważne, że mamy go z powrotem i że jest z nami także Umtiti. Oni dają nam bardzo dużo - powiedział Ernesto Valverde.

