Lionel Messi: Stałem się mniejszym samolubem

- Kiedyś byłem większym samolubem - takiego stwierdzenia użył Lionel Messi. Gwiazdor Barcelony jest przekonany, że teraz daje drużynie więcej niż było to w przeszłości. W tygodniu Argentyńczyk strzelił setnego gola w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Ousmane Dembele i Lionel Messi /Getty Images

W obecnym sezonie, uznawany za najlepszego piłkarza w historii, Lionel Messi znajduje się w niewiarygodnej formie. Dla drużyny prowadzonej przez Ernesto Valverde strzelił już 34 gole we wszystkich rozgrywkach. Między innymi dzięki jego dyspozycji Barcelona jest liderem LaLiga, wystąpi w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Romą, a o Puchar Króla zmierzy się z Sevillą.

Trzy bramki Argentyńczyk zdobył w dwumeczu z Chelsea. Barca rywalizację w 1/8 finału Champions League wygrała 4-1. W środę na własnym boisku "Blaugrana" zwyciężyła 3-0, a Leo, oprócz strzelenia dwóch goli, popisał się świetną asystą przy trafieniu Ousmane Dembele. Bramki zdobyte przeciwko "The Blues" pozwoliły argentyńskiemu gwiazdorowi dobić do stu goli w Lidze Mistrzów. W klasyfikacji najskuteczniejszych wyprzedza go jedynie Cristiano Ronaldo, mający 117 bramek.

Niedawno Messi po raz trzeci został ojcem. Jak sam mówi, obecnie w grze skupia się na pomocy kolegom.

- Wcześniej za wszelką cenę starałem się przejąć piłkę i strzelić gola. Teraz próbuję grać bardziej zespołowo, podawać i nie być samolubnym - określił 30-letni Argentyńczyk. - Poruszam się w tych samych sektorach boiska, ale w inny sposób. Atakuję z innej pozycji - dodał Messi.

W niedzielę "Duma Katalonii" będzie starała się obronić ośmiopunktową przewagę nad Atletico Madryt w rywalizacji z Athletikiem Bilbao na Camp Nou.