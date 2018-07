Luciano Moggi: Ronaldo już podpisał z Juventusem

Transferowa gorączka z przejściem Cristiana Ronalda z Realu Madryt do Juventusu nie opada. Były szef turyńskiego klubu, zdyskwalifikowany dożywotnio Luciano Moggi, stwierdził we włoskiej telewizji, że kwestia transferu portugalskiej gwiazdy jest już przesądzona.

Media poinformowały, że Juventus złożył Realowi Madryt ofertę w wysokości 100 mln euro za 33-letniego Ronaldo, który na Santiago Bernabeu grał przez dziewięć sezonów i został najskuteczniejszym piłkarzem w historii klubu.

Zdaniem byłego szefa Juventusu Luciana Moggiego Portugalczyk przeprowadzi się do Turynu. Moggi był prezesem włoskiego klubu w latach 1994-2006 do chwili, gdy w wyniku afery korupcyjnej w tamtejszym futbolu został dożywotnio zdyskwalifikowany.

- Moim zdaniem on już podpisał i przeszedł testy medyczne w Monachium - powiedział 80-letni Włoch w rozmowie z telewizją Tele7Gold. - Myślę tak po rozmowach z ważnymi ludźmi - dodał Moggi, który wspomniał jak sam starał się kiedyś sprowadzić Ronaldo do klubu w 2002 roku.

Juventus, jak większość europejskich mocarstw piłkarskich, zauważył talent młodego gracza Sportingu. Moggi, poza kwotą odstępnego, oferował Portugalczykom w rozliczeniu jeszcze chilijskiego napastnika Marcela Salasa. Ale Ronaldo ostatecznie przeniósł się do Manchesteru United, a stamtąd trafił na Santiago Bernabeu.

- Otrzymałem wiadomość i wysłałem obserwatora, żeby go zobaczył. Był 18-letnim chłopakiem, ale imponował mi dojrzałością i wyborami na boisku. Sporządziłem kontrakt, niestety Marcelo Salas nie chciał przenosić się do Sportingu, bo wolał wrócić do River Plate - opowiadał Luciano Moggi.

