Luis Suarez: Griezmann dołączy do Barcelony

Luis Suarez twardo obstaje przy tym, że Antoine Griezmann w nowym sezonie dołączy do Barcelony. Przy okazji urugwajski napastnik przyznał, że piłkarz Atletico Madryt w stolicy Katalonii będzie "bardzo mile widziany”.

O transferze 27-letniego Griezmanna na Camp Nou mówi się od dłuższego czasu. Spekulacje nasiliły się po kolejnym udanym sezonie Francuza i aż 27 strzelonych golach dla Atletico. Dzięki nim klub z Madrytu po raz kolejny zdołał awansować do finału Ligi Europy. Choć obecna umowa napastnika z „Los Rojiblancos” wygasa dopiero w połowie 2022 roku, Suarez jest przekonany, że Griezmann zmieni barwy już podczas najbliższego okna transferowego.

- Sprowadzanie piłkarzy pokroju Antoine’a, Ousmane’a Dembele czy Philippe’a Coutinho napawa Barcelonę dumą. On mógłby wnieść do naszej gry bardzo wiele, a wciąż ma przed sobą wiele lat gry na najwyższym poziomie. To walczak, będący kluczowym elementem ataku Atletico – ocenił Urugwajczyk.

- On nie przyjdzie do Barcy, by komukolwiek zabrać miejsce, ale z ambicjami dokonania czegoś ważnego. Będzie tu bardzo mile widziany – dodał Suarez.

W tym sezonie "Duma Katalonii” wygrała ligę i zdobyła Puchar Króla. W niedzielę Barcelona zmierzy się u siebie z Realem Madryt z nadziejami na zakończenie rozgrywek bez choćby jednej porażki.