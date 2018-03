Malaga - FC Barcelona 0-2. Suarez i Coutinho godnie zastąpili Messiego

Malaga przegrała z Barceloną 0-2 (0-2) w sobotnim meczu 28. kolejki Primera Division. Lidera tabeli do zwycięstwa golami poprowadzili Urugwajczyk Luis Suarez i Brazylijczyk Philippe Coutinho, którzy godnie zastąpili nieobecnego Argentyńczyka Lionela Messiego.

Zdjęcie Luis Suárez strzela gola dla Barcelony /EFE

8 kwietnia ubiegłego roku Malaga pokonała sensacyjnie Barcelonę 2-0 w meczu 31. kolejki poprzedniego sezonu Primera Division. Przegraną "Dumy Katalonii" na Estadio La Rosaleda uznano później za jeden z głównych powodów, dla których tytuł mistrza Hiszpanii powędrował ostatecznie do Madrytu.

W obecnych rozgrywkach Malaga jest jednak "czerwoną latarnią" LaLiga. W pomocy tego zespołu nie ma już piłkarza pokroju Pablo Fornalsa, brakuje też równie skutecznego napastnika, co Sandro Ramirez. Do sobotniego meczu zespół gospodarzy przystąpił ze stratą aż 11 punktów do bezpiecznej 17. lokaty.

Pod nieobecność Leo Messiego, który dostał wolne po narodzinach trzeciego dziecka, oczy kibiców z Katalonii skierowane były na Luisa Suareza i Philippe'a Coutinho. To oni mieli poprowadzić zespół do 22. wygranej w sezonie, obaj też nie zawiedli oczekiwań.

Od początku niezwykle aktywny był Suarez. Już w 13. minucie Urugwajczyk mógł wpisać się na listę strzelców, ale jego strzał lewą nogą świetnie obronił golkiper gospodarzy Roberto Jimenez. Dwie minuty później "El Pistolero" umieścił już jednak piłkę w siatce, gdy strzałem głową zamienił na gola dokładne dośrodkowanie Jordiego Alby. Urugwajczyk przełamał tym samym niemoc w meczach przeciwko Maladze i zdobył swoją pierwszą bramkę w historii starć z tym zespołem.

Chociaż asystę przy trafieniu Suareza zanotował Alba, to nie można nie odnotować udziału w tej akcji Coutinho. To właśnie Brazylijczyk wykonał w niej kluczowy sprint bez piłki na wolne pole, którym zdezorientował Ignasiego Miquela i uniemożliwił mu skuteczniejsze pokrycie Suareza.

W 28. minucie Coutinho błysnął raz jeszcze, tym razem już z piłką przy nodze. Brazylijczyk sprytnym strzałem piętką wykończył bowiem wtedy akcję i podanie wzdłuż bramki Ousmane Dembelego, dzięki czemu podwyższył prowadzenie gości na 2-0.

Dwie minuty później czerwoną kartkę otrzymał piłkarz Malagi Samu Garcia. Sędzia Juan Martinez nie zawahał się usunąć go z boiska po brutalnym wślizgu w stopę Alby. Kibice Barcelony na pewno odetchnęli, gdy po kilkudziesięciu sekundach i interwencji masażystów okazało się, że lewy obrońca "Blaugrany" mógł kontynuować grę.

W tym momencie mecz tak naprawdę się zakończył. Przez pozostałą godzinę swojego gola szukał co prawda Dembele, ale aktywność Francuza pozostawała z kontraście do bardziej wyważonej gry jego partnerów. Ci myślami byli już zapewne przy środowym rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym Barcelona na Camp Nou podejmie londyńską Chelsea. Z wyjazdu podopieczni Ernesto Valverde przywieźli korzystny dla siebie remis 1-1.

W sobotni wieczór Katalończycy wykonali swój plan i pewnie pokonali Malagę 2-0. Dzięki temu, przynajmniej do niedzielnego meczu Atletico Madryt, powiększyli przewagę nad wiceliderem tabeli do 11 punktów.

Wojciech Malinowski

Malaga CF - FC Barcelona 0-2 (0-2)

Bramki:



0-1 Luis Suarez (15.)

0-2 Philippe Coutinho (28.)

