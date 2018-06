Marco Asensio nie wyobraża sobie Realu Madryt bez Cristiana Ronalda

Przyszła gwiazda "Królewskich" wezwała Cristiana Ronalda do pozostania w klubie. Zdaniem Marco Asensio "Portugalczyk i Real Madryt należą do siebie i powinni nadal iść wspólnie do przodu". 22-letni pomocnik pożegnał już idola, jakim był dla niego trener Zinedine Zidane.

Portugalski gwiazdor wywołał falę plotek po końcowym gwizdku wygranego finału Ligi Mistrzów, gdy przyznał, że nie jest pewny swej przyszłości w klubie. Najczęściej w mediach pojawiają się informacje, że Cristiano Ronaldo miał za złe Realowi brak odpowiedniego wsparcia w trakcie śledztwa o oszustwa podatkowe oraz domagał się podwyżki. CR7 chciał zarabiać więcej niż Lionel Messi.

Wielką nadzieję na pozostanie Ronalda na Santiago Bernabeu wyraził Marco Asensio. - Nie umiem wyobrazić sobie gry bez Cristiana. On był, jest i będzie dla nas bardzo ważny. On i Real muszą zawsze iść ramię w ramię - powiedział 22-letni pomocnik.

Portugalczyk trafił do Madrytu w 2009 r. z Manchesteru United za rekordowe wówczas 80 mln funtów. Jednak teraz postawił swoją przyszłość w królewskich barwach pod znakiem zapytania. Jeszcze na murawie Stadionu Olimpijskiego po wygranej z Liverpoolem powiedział, że "to było miłe granie dla Realu". Następnie przyznał, że jednak zostanie w klubie. Za nim trudno nadążyć.

Mimo to wciąż łączony jest z przeprowadzką do Paris Saint-Germain lub "Czerwonych Diabłów", a tę informację podsycała jego mama Dolores Aveiro, mówiąca, że chętnie widziałaby go na Old Trafford.

Asensio nie wyobraża sobie takiego scenariusza i nadal chce uczyć się od klubowej legendy. Aktualnie występuje jako ofensywny pomocnik, ale w przyszłości nie wyklucza przesunięcia do ataku. - Między nami są podobieństwa, ale jednocześnie jesteśmy inni. Lubię się cofać po piłkę i być przy niej częściej. Zobaczymy, co się wydarzy, bo rozwijam się jako zawodnik i okaże się, na jakiej pozycji będę grał w przyszłości - zakończył.

Ronaldo i Asensio będą mieli okazję do rywalizacji w grupie B mistrzostw świata, gdy 15 czerwca Portugalia podejmie Hiszpanię w Soczi.

