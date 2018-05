Media: Alisson na celowniku Realu Madryt

Real Madryt już od dłuższego czasu szuka bramkarza. Od kilku sezonów „Królewscy” nie ukrywają zainteresowania Davidem de Geą z Manchesteru United. Ostatnio pojawiło się także nazwisko Alissona, który robi furorę w AS Roma.

Keylor Navas nie ma łatwego życia w Madrycie, bo co chwilę mówi się kim go można zastąpić. Od lat kandydatem numer jeden na jego miejsce jest David de Gea. Bramkarz Manchesteru United był już nawet bliski przyjścia do Madrytu, ale w ostatniej chwili transfer nie doszedł do skutku.

Ostatnio jednak na celowniku Realu jest Alisson. Bramkarz Romy zrobił w tym sezonie furorę. Jeszcze w ubiegłym był przecież tylko zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego. Teraz zachwyca. Jest uważany za jednego z kilku najlepszych na swojej pozycji. W 48 meczach puścił 47 goli.

Zdaniem radia „Monte Carlo” Hiszpanie chcą działać szybko, bo po mundialu cena za Alissona może wzrosnąć. Golkiper jest bowiem podstawowym zawodnikiem Brazylii, która celuje w tytuł.

W tym momencie Roma oczekuje za golkipera 60 milionów euro.

Do Europy Alisson trafił dwa lata temu. Rzymianie kupili go za zaledwie 8 milionów euro z Porto Alegre.