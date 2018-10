Melilla - Real Madryt 0-4. Udany debiut trenera Santiago Solariego

Melilla przegrała z Realem Madryt 0-4 (0-2) w środowym meczu 4. rundy Pucharu Hiszpanii. Tak wysoka wygrana praktycznie zapewnia awans "Królewskim" do kolejnej fazy tych rozgrywek, chociaż 5 grudnia obie drużyny czeka jeszcze mecz rewanżowy. Udany debiut na ławce trenerskiej gości zanotował Santiago Solari.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Crisitiano Ronaldo wyjaśnił, dlaczego opuścił Real. Wideo Eurosport

Po burzliwych trzech dniach spowodowanych klęską w niedzielnym "El Clasico" piłkarze Realu Madryt w środowy wieczór przystąpili do rywalizacji w 4. rundzie Pucharu Hiszpanii. "Królewscy" wybrali się do Melilli, gdzie czekał na nich wicelider Grupy 4. Segunda Division B, czyli trzeciego poziomu rozgrywek w Hiszpanii.

Reklama

Tymczasowy szkoleniowiec Realu Santiago Solari pozostawił w Madrycie m.in. Lukę Modricia, Garetha Bale'a i Sergio Ramosa, w pierwszym składzie pojawili się jednak tak znani piłkarze jak Marco Asensio czy Karim Benzema.

To właśnie francuski napastnik otworzył w 28. minucie wynik spotkania, gdy dynamiczny rajd prawą stroną przeprowadził Alvaro Odriozola. Kupiony latem z Realu Sociedad piłkarz zakończył go dokładnym podaniem pod bramkę, gdzie Benzemie wystarczyło tylko przystawić nogę do piłki.

Aktywny od pierwszej minuty w zespole "Królewskich" był Brazylijczyk Vinicius Junior. Tuż przed zejściem do szatni na przerwę uznawany za wielki talent 18-latek wbiegł w pole karne i precyzyjnie zagrał do ustawionego 10. metrze Asensio. Ten bez zastanowienia uderzył lewą nogą i do przerwy goście prowadzili 2-0.

W drugiej połowie "Królewscy" już rzadziej atakowali bramkę Melilii, a gry piłkarzom obu drużyn nie ułatwiał mocno padający deszcz. W 79. minucie piłkarze Realu w trakcie jednej akcji oddali jednak aż trzy strzały na bramkę rywali, a po dwóch interwencjach bramkarza Daniego Barrio piłkę z metra wbił do siatki Odriozola.

Wynik spotkania na 4-0 dla gości ustalił w doliczonym czasie gry wprowadzony w końcówce Cristo Gonzalez, który strzałem głową wykorzystał kolejne precyzyjne dośrodkowanie Odriozoli.

Real Madryt wygrał zatem 4-0 i wygląda na to, że tym razem oszczędzi swoim kibiom nerwów w walce o kolejną rundę Pucharu Hiszpanii. Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane 5 grudnia w Madrycie.

Melilla - Real Madryt 0-4 (0-2)

Bramki: 0-1 Karim Benzema (28.), 0-2 Marco Asensio (45+1.), 0-3 Alvaro Odriozola (79.), 0-4 Cristo Gonzalez (90+2).

Wojciech Malinowski