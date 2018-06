Messi marzy o wspólnej grze z Griezmannem

Nie jest tajemnicą, że Lionel Messi ma w Barcelonie wiele do powiedzenia. Gwiazdor "Blaugrany" naciska na szefów klubu z Camp Nou, by ci ściągnęli Antoine'a Griezmanna. - Myślę, że moglibyśmy się świetnie dogadywać - powiedział niedawno Argentyńczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magiczna noc Antoine Griezmanna w finale LE Eurosport

O Griezmanna wypytywali dziennikarze "Mundo Deportivo". To właśnie na łamach tego dziennika Lionel Messi stwierdził, że reprezentant Francji powinien zamienić stolicę Madrytu na stolicę Katalonii.

Reklama

- To doskonały zawodnik i myślę, że moglibyśmy się świetnie dogadywać na boisku. Dopiero przed nim najlepszy czas w karierze. Barcelona nie jest jeszcze takim zespołem, który możemy sobie wymarzyć. Chcemy być najlepsi na świecie i musimy się za takimi piłkarzami bacznie rozglądać - powiedział Leo Messi w rozmowie z "Mundo Deportivo".

Francuski napastnik ma umowę z Atletico, która obowiązuje go aż do 2022 r. Aktualna wartość rynkowa Griezmanna to sto milionów euro, ale właściciele klubu ze stolicy Hiszpanii od tej sumy dopiero zaczną jakiekolwiek negocjacje.

- Griezmann byłby świetnym transferem - przyznał również Andres Iniesta, legendarny piłkarz Barcelony, który od nowego sezonu będzie występować w lidze japońskiej.

Griezmann w minionym sezonie zagrał 49 spotkań w drużynie Atletico, strzelił 29 goli, dołożył 15 decydujących podań. Do siatki trafiał co 134 minuty. Francuz ma być liderem "Tricolores" podczas zbliżających się mistrzostw świata w Rosji. Francja zagra w grupie C, z Australią, Danią i Peru.

Skb

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Drugi gol Griezmanna w finale LE OM - Atletico. Wideo Eurosport