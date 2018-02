Nasri zostanie zawieszony na rok za doping?

Informacja nie jest jeszcze potwierdzona, ale hiszpańskie media nie mają wątpliwości. Francuz Samir Nasri zostanie zawieszony na rok z powodu dopingu i nie podpisze kontraktu z Las Palmas – twierdzi „Marca”.

Zdjęcie Czas Samira Nasriego w Turcji już minął. Teraz ma większe problemy /AFP

UEFA ma to ogłosić najpóźniej w poniedziałek.

Hiszpańska agencja antydopingowa (Aepsad) wszczęła śledztwo w sprawie Nasriego pod koniec 2016 roku po tym, jak Drip Doctors jedna z klinik w Los Angeles, gdzie udał się Francuz, zamieściła tweeta z informacją o jego kuracji. Okazało się, że zabieg, który przeszedł polegał na infuzji, co jest zabronione przez Światową Agencję Antydopingową (WADA), chyba że kuracja odbywa się ściśle według zaleceń (50 mililitrów co sześć godzin) albo zawodnik dysponuje specjalnym certyfikatem.

Nasri odwołał się do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie, ale, zdaniem "Marki" wszystko wskazuje na to, że kara, która mogła być wyższa, zostanie jedynie ograniczona do roku.

Samir Nasri, były reprezentant Francji pożegnał się w styczniu ze swoim dotychczasowym klubem, tureckim Antalyaspor i nawiązał kontakt z Las Palmas.

