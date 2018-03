Neymar chce do Realu przed MŚ w Rosji?

Sensacyjne pogłoski dotyczące przyszłości Neymara okażą się faktem? Jeżeli wszystko okaże się prawdą, były zawodnik Barcelony, a obecnie Paris Saint-Germain, będzie naprawdę blisko przeprowadzki do Realu Madryt. Podobno obie strony są poważnie zainteresowane, a do akcji ma wkroczyć niedługo ojciec zawodnika, a poza tym jego agent.

Zdjęcie Neymar /Eurosport

26-latek dołączył do paryskiej ekipy na początku obecnego sezonu, ale dość szybko pojawiły się pogłoski, że we Francji skrzydłowy nie czuje się dobrze. Mówi się, że zainteresowani wykupieniem Brazylijczyka z PSG byliby w Madrycie. Real z pewnością mógłby wyłożyć odpowiednie pieniądze, a sam piłkarz chętnie wróciłby do Hiszpanii.

Barceloński tabloid "Sport" podaje, że Neymar wyjawił swojemu ojcu, który jest jego menedżerem, że chciałby być dogadany z "Królewskimi" przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Rosji. Mundial 2018 startuje 14 czerwca. Brazylijczycy w grupie E zmierzą się ze Szwajcarią, Kostaryką i Serbią.

26-letnia gwiazda "Canarinhos" w obecnym sezonie przy Parc des Princes strzeliła 26 goli, ale ten dorobek raczej się już nie powiększy, ze względu na zbliżającą się operację stopy po kontuzji. W kadrze Brazylii piłkarz wystąpił dotychczas 83-krotnie i może pochwalić się imponującym dorobkiem 53 bramek.