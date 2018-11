Neymar w Realu Madryt? Andres Iniesta nie ma z tym problemu

Choć przez kilka sezonów dzielili szatnię na Camp Nou, to w przypadku ewentualnego transferu Neymara z PSG do Realu Madryt problemu nie widzi Andres Iniesta. Niejednokrotnie doskonały rozgrywający popisywał się decydującym podaniem do brazylijskiego gwiazdora, gdy ten zdobywał trofea w barwach Barcelony. O rzekomych przenosinach z Paryża do ekipy Królewskich media piszą od dłuższego czasu, poniew

Jeśli Neymar przywdzieje królewską biel, to Andres Iniesta nie poczuje się urażony. Tak w skrócie można opisać odczucia doświadczonego pomocnika, który obecnie kontynuuje karierę piłkarską w japońskiej J-League. Neymar opuścił Dumę Katalonii w 2017 roku, bijąc rekord świata pod względem wydanych na zawodnika pieniędzy. Katarscy szejkowie, którzy zasilają konto Paris Saint-Germain przelali na konto katalońskiego klubu bagatela 222 mln euro. Jeszcze grając w Blaugranie, Brazylijczyk wspólnie z Iniestą sięgnęli po dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz Ligę Mistrzów. Właśnie sukcesów brakuje 26-latkowi na Parc des Princes, bo mimo kolosalnych środków przeznaczanych na piłkarzy, PSG nie potrafi odnieść sukcesu na arenie międzynarodowej.

Neymar konsekwentnie łączony jest z transferem do Madrytu, a jego wielkim fanem jest prezydent “Los Blancos” Florentino Perez. Ewentualne przenosiny do Realu skomentował, grający od maja w Vissel Kobe Iniesta. - Nie zaboli mnie, jeśli podejmie taką decyzję. Królewscy wzbogaciliby się o wyjątkowego gracza - powiedział 33-latek.

Jednocześnie Iniesta nie przewiduje powrotu Neymara do Barcelony, gdyż jego były klub dobrze rozdysponował środki po sprzedaży gwiazdy. - Oczywiście, Brazylijczyk nadal jest jednym z najlepszych piłkarzy świata i potrafi zrobić różnicę, ale nie łatwo jest wrócić. Barca ma kolejnych wyjątkowych graczy i widzę w nich zwycięzców. Są tacy, jak Coutinho, który idealnie się wpasował do zespołu. Barca ma bardzo silną drużyną, nie widzę słabych ogniw - podsumował mistrz świata i Europy z reprezentacją Hiszpanii.