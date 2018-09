Nowy herb FC Barcelona pod głosowanie

FC Barcelona przedstawiła propozycję nowego herbu, o którego zaakceptowaniu bądź nie zadecydują w głosowaniu kibice-członkowie klubu. W porównaniu do poprzedniej wersji nowy projekt zakłada m.in. usunięcie obecnego od 1910 roku skrótowca FCB.

Propozycja, o której przyszłości zdecydują kibice, zakłada ponadto zastosowanie jaśniejszych kolorów, usunięcie wewnętrznych czarnych linii oraz zmniejszenie pasów z siedmiu do pięciu. Ostatni raz herb przeprojektowano w 2002 roku.

"W ostatnich miesiącach wykonano wiele pracy w związku ze zmianą strategii marki i stworzeniem własnej typografii Barcy w celu stworzenia nowocześniejszego oraz jednolitego stylu wizualnego wykorzystywanego we wszystkich departamentach klubu" - głosi komunikat klubu. Głosowanie nad nowym herbem odbędzie się 20 października.

"Nowa strategia zakłada stosowanie tylko dwóch oficjalnych nazw klubu: FC Barcelona i Barca. Ta ostatnia nigdy nie była traktowania oficjalnie, choć jest powszechnie używana" - dodano.

Jeśli kibice-członkowie zaaprobują ten projekt, to wejdzie on do użytku od przyszłego sezonu.

