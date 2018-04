Pep Guardiola: Andres Iniesta pomógł mi zrozumieć futbol

O wpływie Andresa Iniesty na piłkę nożną powstały już prawie legendy. Głos zabrał Pep Guardiola pracujący z pomocnikiem w Barcelonie. Menedżer Manchesteru City przyznał, że Iniesta pozwolił mu lepiej zrozumieć futbol.

Aktualny szkoleniowiec mistrzów Anglii - Manchesteru City najbardziej owocny czas spędził w Barcelonie. Wówczas miał przywilej prowadzenia Andresa Iniesty w "Blaugranie”. Kreatywny pomocnik zapowiedział, że wraz zakończeniem sezonu odejdzie z Camp Nou. W piątek temat poruszył Pep Guardiola.



- Mógłbym spędzić przynajmniej trzy minuty mówiąc o Inieście i o tym, co oznaczał nie tylko dla Barcelony, ale dla futbolu - rozpoczął trener.

- Kilka ostatnich lat w moim wykonaniu nie byłyby możliwe bez niego. Iniesta pomógł mi zrozumieć piłkę nożna, choćby dzięki oglądaniu go na murawie. To, co robił na boisku, oprócz wygrywania, sposób, w jaki grał. Cały czas był pełnym profesjonalistą. Chciałbym mu bardzo podziękować i życzyć wszystkiego dobrego na przyszłość - powiedział emocjonalnie Guardiola.

Zdjęcie Andres Iniesta i Pep Guardiola / AFP

- Mam nadzieję, że pewnego dnia wróci do Barcelony i będzie nauczał młodych piłkarzy. Przekaże swoją wiedzę, którą ma ogromną. Nauczyłem się wiele, będąc w jego otoczeniu. Wszystko przychodziło mu bardzo łatwo, z pełną naturalnością - dodał menedżer "The Citizens”.

Jeszcze z Iniestą w składzie, Barcelona zdobędzie tytuł mistrza Hiszpanii. Wszystko wskazuje na to, że Iniesta przeniesie się do Chin.

