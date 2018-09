Piłkarz Roku FIFA. Luka Modrić przełamał hegemonię Cristiana Ronalda i Lionela Messiego

W Londynie odbyła się gala FIFA, podczas której poznaliśmy m.in. najlepszego piłkarza 2018 roku. Został nim Chorwat Luka Modrić, a w finałowej trójce byli jeszcze Portugalczyk Cristiano Ronaldo i Egipcjanin Mohamed Salah.

Od 2008 roku tylko dwóch piłkarzy dzieliło się tą nagrodą. Byli to Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Argentyńczyk w tym roku nie znalazł się jednak w "trójce" i nie pojawił się na gali.

Do Londynu nie przyjechał także Portugalczyk. Oficjalnym powodem absencji CR7 na gali miały być przygotowania Juventusu do środowego ligowego meczu z Bologną, a nieoficjalnie media spekulowały, że Portugalczyk zbojkotował galę, bo wiedział, że nie otrzyma głównej nagrody.

Piłkarzem Roku FIFA został bowiem Modrić. Pochodzący z Zadaru 33-letni Chorwat w maju z Realem Madryt po raz trzeci z rzędu triumfował w Lidze Mistrzów, a w lipcu z drużyną narodową - jako kapitan - wywalczył tytuł wicemistrza świata i został uznany przez FIFA najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju w Rosji.

- To był niewiarygodny sezon, najlepszy w mojej karierze - powiedział Modrić, zaraz po odebraniu nagrody.

- Wciąż jeszcze nie do końca zdaję sobie sprawę z tego, jak dobry rok za mną indywidualnie, ale też drużynowo. Jestem ogromnie dumny z wszystkiego, co osiągnąłem i ten rok zapamiętam na zawsze - dodał.



Zanim jednak nastąpiło przyznanie nagrody wśród mężczyzn, rozdano je też w innych kategoriach.

Ceremonię rozpoczął Patrick Stewart, aktor szekspirowski, bardziej znany, jako Profesor Xavier z "X-menów", czy kapitan Jean-Luc Picard z serialu "Star Trek. Następne pokolenie".

Potem na scenie pojawił się Idris Elba, zdobywca "Złotego Globu" za rolę w serialu "Luther". Brytyjski aktor... nie wręczył nagrody dla systemu VAR, który od niedawna wspomaga sędziów na stadionach.

Pierwsza nagroda im. Ferenca Puskasa powędrowała zatem do strzelca najładniejszego gola. Panel ekspertów wybrał 10 kandydatur, a kibice wybrali zwycięzcę, którym został Salah z Liverpoolu za jego trafienie w meczu derbowym z Evertonem.

- Mam nadzieję na jeszcze jedną nagrodę - przyznał Egipcjanin, któremu statuetkę wręczyli Noel Gallagher i Didier Drogba. Salah w pokonanym polu pozostawił m.in. dwie przewrotki - Cristiana Ronalda i Garetha Bale'a z Realu Madryt czy uderzenie "skorpionem" Rileya McGree.

Najlepszym trenerem zespołów męskich został Didier Deschamps, czyli selekcjoner reprezentacji Francji, która w Rosji zdobyła mistrzostwo świata. Statuetkę Deschamps'owi wręczył inny znany francuski trener Arsene Wenger. Nominowani byli jeszcze Zlatko Dalić, selekcjoner Chorwatów, i Zinedine Zidane, który do niedawna pracował z Realem Madryt.

Z kolei wśród bramkarzy triumfował Thibaut Courtois. Belg został uznany najlepszym golkiperem mistrzostw świata w Rosji, a w przerwie letniej zamienił Chelsea Londyn na Real Madryt. Nominowani byli jeszcze - Francuz Hugo Lloris i Duńczyk Kasper Schmeichel.

Następnie wybrano najlepszego trenera zespołów kobiecych. Został nim Francuz Reynald Pedros, który z Olympikiem Lyon wygrał zarówno Ligue 1, jak i Ligę Mistrzów. W pokonanym polu zostawił Asako Takakurę, selekcjonerkę reprezentacji Japonii, oraz Sarinę Wiegman, selekcjonerkę reprezentacji Holandii.

Potem był przerywnik artystyczny. Wystąpił Noel Gallagher, były gitarzysta Oasis, który tym razem zaprezentował swoją nową grupę Noel Gallagher's High Flying Birds.

Następnie wróciliśmy do piłki. Nagrodę dla najlepszych kibiców otrzymali fani Peru, którzy, żeby po 36 latach zobaczyć swoją reprezentację na mistrzostwach świata w Rosji, zwalniali się z pracy, czy sprzedawali dobra materialne.

Z kolei nagrodę fair play przyznano Lennartowi Thy. Piłkarz Venlo nie zagrał w meczu z PSV Eindhoven, przegranym 0-3, ponieważ oddał swoją krew chorującemu na nowotwór człowiekowi. Kibice na stadionie docenili jednak postawę zawodnika, którego uznano nawet piłkarzem meczu, choć przecież nie zagrał ani minuty.

W końcu poznaliśmy też jedenastkę roku. Oto ona: David de Gea - Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Luka Modrić, N'Golo Kante - Eden Hazard, Lionel Messi, Kylian Mbappe - Cristiano Ronaldo. Na scenie zaprezentowali się wszyscy nagrodzeni poza Messim i CR7.



Wreszcie doszliśmy do najważniejszych kategorii. Piłkarką Roku FIFA została Marta i to już po raz szósty. Brazylijka poprowadziła reprezentację Brazylii do zwycięstwa w Copa America. Wygrała z Norweżką Adą Hegerberg i Niemką Dzsenifer Marozsan (obie Lyon).

Na zakończenie gali Stewart zadeklamował słynne "być albo nie być" z "Hamleta", dodając, że "wszyscy kochamy futbol".



Laureaci plebiscytu FIFA "Piłkarz Roku":

1991: Lothar Matthaeus (Niemcy/Inter Mediolan)

1992: Marco van Basten (Holandia/AC Milan)

1993: Roberto Baggio (Włochy/Juventus Turyn)

1994: Romario (Brazylia/Barcelona)

1995: George Weah (Liberia/AC Milan)

1996: Ronaldo (Brazylia/Barcelona)

1997: Ronaldo (Brazylia/Inter Mediolan)

1998: Zinedine Zidane (Francja/Juventus Turyn)

1999: Rivaldo (Brazylia/Barcelona)

2000: Zinedine Zidane (Francja/Juventus Turyn)

2001: Luis Figo (Portugalia/Real Madryt)

2002: Ronaldo (Brazylia/Real Madryt)

2003: Zinedine Zidane (Francja/Real Madryt)

2004: Ronaldinho (Brazylia/Barcelona)

2005: Ronaldinho (Brazylia/Barcelona)

2006: Fabio Cannavaro (Włochy/Real Madryt)

2007: Kaka (Brazylia/AC Milan)

2008: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United)

2009: Lionel Messi (Argentyna/Barcelona)

lata 2010-15 pod nazwą Złota Piłka FIFA (wspólnie z "France Football"):

2010: Lionel Messi (Argentyna/Barcelona)

2011: Lionel Messi (Argentyna/Barcelona)

2012: Lionel Messi (Argentyna/Barcelona)

2013: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madryt)

2014: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madryt)

2015: Lionel Messi (Argentyna/Barcelona)

2016: Cristian Ronaldo (Portugalia/Real Madryt)

2017: Cristian Ronaldo (Portugalia/Real Madryt)

2018: Luka Modrić (Chorwacja/Real Madryt)

Paweł Pieprzyca