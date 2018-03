Pomocnik Barcelony może od lata spędzać Zielińskiemu sen z powiek

Zbliżający się wielkimi krokami transfer Arthura, utalentowanego brazylijskiego pomocnika, sprawia, że FC Barcelona musi zacząć myśleć o pozbyciu się kilku niepotrzebnych w klubie zawodników środka pola. Jednym z nich jest Denis Suarez, któremu zachodnie media wieszczą letnią przeprowadzkę do Napoli.

Zdjęcie Barcelona's Denis Suarez reacts to a missed chance against Celta Vigo /Getty Images

Według informacji telewizji Globo Esporte kataloński zespół wreszcie dogadał sprowadzenie Arthura, za którego zapłacić miał około 30 milionów euro i którego miałby zaprezentować w styczniu przyszłego roku. Wszystko po to, aby 21-latek mógł w pełni dograć sezon brazylijskiej Serie A i pomóc Gremio Porto Alegre, czyli jego obecnej drużynie, w walce o Copa Libertadores.

Arthur jest określany w hiszpańskiej prasie jako następca Andresa Iniesty, wspólnie z Philippe Coutinho ma rządzić i dzielić linią pomocy jednego z najlepszych klubów świata, więc na pozycji obu Brazylijczyków potrzebne będzie wietrzenie katalońskiej szatni. Pierwszą ofiarą może stać się wspominany Suarez. Kontuzjowany obecnie 24-latek miałby kontynuować karierę na Stadio San Paolo w Neapolu.

Hiszpana chcą i trener neapolitańczyków Maurizio Sarri, i prezes Aurelio De Laurentiis. Ten ostatni nigdy nie ukrywał sympatii do Hiszpana, w 2016 roku określił go nawet "cudownym dzieckiem futbolu". Wtedy również mówiono sporo o tym transferze, ale ostatecznie do Napoli trafił Piotr Zieliński, a Suarez po dwuletnich występach w Sevilli i Villarrealu powrócił na Camp Nou. Dziś sporo wskazuje na to, że od lata może być jednym z najważniejszych konkurentów Polaka do pierwszego składu, nawet jeśli "Zielu" podczas dwóch sezonów w błękitnej koszulce wielokrotnie imponował i stał się jednym z ulubieńców Sarriego.

