Premier League. Luis Enrique następcą Wengera?

Jak informuje dziennik ”El Mundo Deportivo” były szkoleniowiec FC Barcelona Luis Enrique jest głównym kandydatem do zastąpienia Arsene’a Wengera w Arsenalu. Według ostatnich doniesień Wenger odejdzie z klubu po zakończeniu obecnego sezonu.

Przynajmniej połowa kibiców Arsenalu od dawna domaga się odejścia Wengera. Do tej pory Francuz stawiał na swoim, ale wszystko wskazuje na to, że po kolejnym rozczarowującym sezonie w końcu odpuści i opuści Emirates. Oczywiście nie wiadomo, kto zostanie jego następcą, ale coraz częściej mówi się o Luisie Enrique.

Były szkoleniowiec Barcelony jest bezrobotny od zakończenia poprzednich rozgrywek. Wprawdzie otrzymał ofertę z Sevilli, ale nie chciał przejmować zespołu w środku sezonu. Tym samym Hiszpan jest do wzięcia i może przebierać w ofertach. Wcześniej pojawiły się plotki o Paris Saint-Germain i Bayernie Monachium i Chelsea, ale teraz dominuje temat Arsenalu.

Kluczem do sprowadzenia Enrique do Londynu jest nowy dyrektor sportowy ”Kanonierów” Raul Sanllehi. To właśnie on chce postawić na 47-letniego szkoleniowca. Na jego liście życzeń jest jeszcze bezrobotny Thomas Tuchel, ale wszystko jest uzależnione od decyzji Enrique.

Aktualnie Arsenal plasuje się na 6. miejscu w tabeli Premier League. Niewykluczone, że klubu zabraknie w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jedyną szansą na awans do tych rozgrywek jest triumf w Lidze Europy. W czwartek zespół rozegra drugi mecz ćwierćfinałowy z CSKA Moskwa. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Arsenalu 4-1.

