Premier League. Manchester United będzie polował na obrońców

Alex Sandro z Juventusu i Samuel Umtiti są głównymi celami transferowymi Manchesteru United. Angielscy dziennikarze przekonują, że Jose Mourinho już podejmuje próby ściągnięcia tej dwójki.

Zdjęcie Samuel Umtiti /Eurosport

Nie od dziś wiadomo, że po sezonie szykują się zmiany w Manchesterze United, które zapowiada sam Jose Mourinho. Trener doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli drużyna chce realnie myśleć o tytule, potrzebuje wzmocnień. W obecnej kampanii od dłuższego czasu wiadomo, że mistrzostwo powędruje w ręce Manchesteru City, a United powalczą co najwyżej o drugą pozycję.

Taka sytuacja frustruje portugalskiego trenera. Angielskie media zaczynają więc spekulować, kto mógłbym trafić latem na Old Trafford. „The Times” podał dwa mocne nazwiska obrońców. Samuel Umtiti i Alex Sandro to najpoważniejsi kandydaci do przeprowadzki na Wyspy. Mourinho uważa, że to właśnie defensywa wymaga największej poprawy w nowym sezonie, bo jego zdaniem drużyna traci zdecydowanie za dużo bramek.

Przypomnijmy, że Brazylijczyk ma umowę z Juve ważną do 2020 roku, a Umtiti ma kontrakt z Dumą Katalonii do czerwca 2021 roku.

Na wylocie z Manchesteru są m.in. Luke Shaw czy Marouane Fellaini.

Kaszaj