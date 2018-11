Premier League. Piłkarze City zdominowali derby Manchesteru

Manchester City pokonał Manchester United 3-1 (1-0) w niedzielnym hicie 12. kolejki Premier League. Dzięki wygranej w derbach miasta podopieczni Pepa Guardioli powrócili na pozycję lidera tabeli, a ich przewaga nad lokalnymi rywalami wynosi już dwanaście punktów.

Jeszcze nigdy w historii Premier League nie zdarzyło się, by do derbów Manchesteru w roli tak zdecydowanego faworyta przystąpili piłkarze z jego niebieskiej części. Świadczyło o tym nie tylko dziewięć punktów przewagi w tabeli, ale także opinie ekspertów, jak również kursy wystawione na niedzielne spotkanie przez bukmacherów.

Przy braku kontuzjowanego Paula Pogby menedżer "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho zdecydował się w środku pola postawić na trójkę piłkarzy znanych głównie z przeszkadzania rywalom. Nemanja Matić, Marouane Fellaini i Ander Herrera mieli zaryglować pole przed 16 metrem i ewentualnie zmuszać podopiecznych Josepa Guardioli do dośrodkowań w pole karne, gdzie przewaga fizyczna była zdecydowanie po stronie niedzielnych gości.

Już po kilkudziesięciu sekundach miejsce za wymienioną trójką znalazł jednak Bernardo Silva, który oddał groźny, chociaż ostatecznie niecelny strzał zza pola karnego. Manchester City błyskawicznie zdominował wszystkie strefy boiska, a po dziesięciu minutach widzowie oglądający mecz w telewizji ujrzeli na ekranach szokującą statystykę posiadania piłki. "The Citizens" mieli bowiem ją w swoim posiadaniu aż przez 87 procent czasu.

Szybko przyniosło to też bramkowy efekt. Już w 11. minucie w pole karne United dośrodkował Raheem Sterling i choć wydawało się, że uczynił to za mocno, to piłkę przed linią końcową zdołał w przeciwnym kierunku wzdłuż bramki odegrać Bernardo Silvy. Trafiła ona ostatecznie do Davida Silvy, który po zwodzie na prawą nogę bardzo mocno uderzył, a piłka przełamała ręce Davida de Gei.

Dosyć niespodziewanie ten gol praktycznie zakończył emocje w pierwszej połowie. "The Citizens" byli zadowoleni z posiadania piłki, a piłkarze United nie byli w stanie ani razu wykorzystać szybkości Anthony'ego Martiala i Marcusa Rashforda.

Znacznie ciekawiej zrobiło się po zmianie stron. Podopieczni Guardioli ponownie bowiem rzucili się do gardeł rywalom i już w 48. minucie Sergio Aguero podwyższył ich prowadzenie. Argentyńczyk wbiegł wtedy w pole karne, zagrał z klepki z Riyadem Mahrezem, po czym potężnym strzałem prawą nogą umieścił piłkę tuż pod poprzeczką bramki United.

W 57. minucie Jose Mourinho zdecydował się wprowadzić do gry Romelu Lukaku i już pierwszy kontakt z piłką Belga okazał się bardzo owocny. Po prostopadłym podaniu jednego z kolegów w pole karne uprzedził on bowiem Brazylijczyka Edersona i spóźniony golkiper rywali spowodował jego upadek. Piłkę na 11. metrze ustawił sobie Anthony Martial i Francuz pewnym strzałem z rzutu karnego zdobył kontaktową bramkę dla "Czerwonych Diabłów".

Końcowe 30 minut długo nie przynosiło zmiany rezultatu. Piłkarzom Manchesteru United zdecydowanie brakowało zarówno koncepcji, jak i umiejętności w ataku pozycyjnym, by zagrozić bramce rywali. Z kolei "The Citizens" mieli kilka okazji do strzelenia trzeciego gola w kontrataku, lecz złymi decyzjami w polu karnym United irytowali Sterling, a także wprowadzony w drugiej połowie Leroy Sane.

Zmienił to dopiero inny rezerwowy Ilkay Gundogan, który w 75. minucie zastąpił Aguero. W 86. minucie to właśnie niemiecki pomocnik we właściwym momencie pojawił się w polu karnym i obsłużony celnym podaniem przez Bernardo Silvę strzałem z bliskiej odległości przypieczętował zwycięstwo swojego zespołu.

Manchester City wygrał zatem niedzielne derby miasta 3-1 i powrócił na pierwszą pozycję w tabeli Premier League. United pozostali w niej na ósmej pozycji i do sąsiada z niebieskiej części Manchesteru tracą już 12 punktów.

Manchester City - Manchester United 3-1 (1-0)

Bramki: 1-0 David Silva (11.), 2-0 Sergio Aguero (48.), 2-1 Anthony Martial (58., z karnego), 3-1 Ilkay Gundogan (86.)

