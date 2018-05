Prezydent FC Barcelona: Barca nigdy nie otrzymała oferty za Messiego

Choć na temat rzekomych kosmicznych ofert za Lionela Messiego pisało się wielokrotnie, kłam temu zadał prezydent Barcelony Josep Maria Bartomeu. - Nigdy nie otrzymaliśmy oferty za Messiego - mówił kataloński działacz po El Clasico, które zakończyło się remisem 2-2.

Messi po raz kolejny błysnął w niedzielnym meczu z Realem Madryt na Camp Nou, strzelając gola. „Blaugrana” zremisowała, grając w dziesiątkę, z gośćmi 2-2. Lionel Messi jest w katalońskim klubie od 13. roku życia i nigdzie się nie wybiera.

W przeszłości wielokrotnie łączono pięciokrotnego triumfatora Złotej Piłki z przenosinami do Manchesteru City. Takie spekulacje nasiliły się, gdy menedżerem „The Citizens” został były trener Barcy Pep Guardiola.

Wszystkiemu zaprzecza prezydent Barcelony Josep Maria Bartomeu, mówiąc że nigdy nie było oficjalnego zapytania o 30-letniego gwiazdora. - Nikt nigdy nie zwrócił się do nas z pytaniem, ile kosztowałby Messi - przyznał.

Po remisie z „Królewskimi” Barca ma jeszcze przed sobą 3 spotkania, by zakończyć sezon La Liga bez porażki. Podopieczni Ernesto Valverde na cztery kolejki przed końcem rozgrywek świętowali tytuł mistrzowski, który dodali do wygranego w kwietniu Pucharu Króla.

Do pełni szczęścia „Dumie Katalonii” zabrakło triumfu w Lidze Mistrzów. Z europejskimi pucharami pożegnali się w ćwierćfinale, gdy Roma odrobiła stratę i wyeliminowała Barcę z rozgrywek. Zdaniem Bartomeu, Messi nie musi odchodzić z klubu, by sięgnąć po czwarte trofeum Champions League w karierze.

- On ma jeszcze czas żeby wygrać dwa lub trzy razy Ligę Mistrzów przed emeryturą. Zawsze powtarzamy, że to jest cel na każdy sezon. Real ma znakomitą passę w tych rozgrywkach. Musimy poprawić się na arenie międzynarodowej, ale ciężko nad tym pracujemy - zapewnił prezydent Barcelony.

fira

