Primera Division. Atletico bez zwycięstwa i pozycji lidera

Villarreal zremisował z Atletico Madryt 1-1 (0-0) w sobotnim meczu 9. kolejki Primera Division. Podopieczni Diego Simeone nie wykorzystali tym samym szansy na objęcie pozycji lidera tabeli.

Piłkarze Atletico Madryt przystąpili do meczu przeciwko Villarreal ze świadomością, że w przypadku wygranej, a także przy korzystnych wynikach innych meczów mogą dziewiątą kolejkę Primera Division zakończyć na pozycji lidera. Kompletu punktów musieli jednak poszukać na boisku, na którym przegrali trzy razy z rzędu w ostatnich latach. Villarreal walczyło z kolei o dopiero trzecie zwycięstwo w bieżących rozgrywkach i być może o uratowanie posady mocno krytykowanego trenera Javiego Callejy.

W pierwszej połowie nie doczekaliśmy się goli. Mimo szybkiego tempa obie drużyny rzadko zjawiały się w polu karnym przeciwnika, a duży w tym udział miały formacje defensywne obu ekip. Dyscyplina taktyczna była zachowywana szczególnie w momentach, w których trzeba było przerwać faulami groźnie zapowiadającą się akcję rywala. To spowodowało, że arbiter w pierwszych 45 minutach trzykrotnie pokazał żółte kartki.

Na drugą połowę Atletico wyszło z dwoma nowymi piłkarzami w składzie. Diego Simeone starał się przede wszystkim rozruszać atak swojej drużyny i mało mobilnego Nikolę Kalinica zastąpił bardziej mobilnym Angelem Correą. Z kolei skrzydła wzmocnił Francuz Thomas Lemar, który zmienił Rodriego Hernandeza, jeszcze w ubiegłym sezonie piłkarza "Żółtej Łodzi Podwodnej".

Już po kilku minutach goście cieszyli się z prowadzenia. Z rzutu wolnego w pole karne w 51. minucie dośrodkował Antoine Griezmann, a dwa błędy w przeciągu kilku sekund popełnił obrońca Villarreal Rodrigo Funes Mori. Argentyńczyk najpierw tak nieudolnie interweniował, że uderzył głową piłkę w poprzeczkę swojej bramki. Ta po odbiciu się wróciła do gry i w powietrznej walce Funes Mori dał się przeskoczyć Filipe Luisowi, który głową umieścił piłkę w siatce.

W 65. minucie skutecznie zaatakowali za to gospodarze. Lewą stroną przedarł się Alfonso Pedraza, a zagrana przez niego wzdłuż bramki piłka dotarła do ustawionego przy dalszym słupku Mario Gaspara. Kapitan Villarreal uderzył prawą nogą lekko, ale na tyle precyzyjnie, że zasłonięty Jan Oblak nie dał rady sięgnąć piłki.

Ostatnie minuty spotkania upłynęły pod znakiem zdecydowanych ataków "Żółtej Łodzi Podwodnej". Trener Javi Calleja wprowadził do gry zarówno Toto Ekambiego, jak i Carlosa Baccę, co oznaczało, że gospodarze kończyli mecz z trójką napastników na boisku. Nie przyniosło to jednak efektu bramkowego i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Villarreal CF - Atletico Madryt 1-1 (0-0)

Bramki: 0-1 Filipe Luis (51.), 1-1 Mario Gaspar (65.)

Wojciech Malinowski