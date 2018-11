Primera Division. Barcelona przegrała z Betisem, nie pomogły dwa gole Messiego

Jeden z najlepszych meczów tego sezonu w Primera Division zakończył się sensacyjnie. W dwunastej kolejce Barcelona przegrała u siebie 3-4 z Betisem Sevilla. I to mimo tego, że do gry po kontuzji wrócił Leo Messi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Barcelona pokazała, jak będzie wyglądał nowy Camp Nou. Wideo © 2018 Associated Press

Już wielokrotnie w tym sezonie piłkarze Ernesto Valverde igrali z ogniem, mając bardzo nieszczelną defensywę. Zazwyczaj dzięki mocy, jaką "Blaugrana" posiada pod bramką rywali, udawało się te braki zatuszować, jednak w niedzielę miarka się przebrała. Betis doskonale wiedział, jak skorzystać z prezentów, które sprawiała linia obronna Barcy. W pierwszej połowie za sprawą bramek Firpo Juniora oraz Joaquina, obu zdobytych po szybkich i pomysłowych kontrach piłkarzy z Sewilli.

Reklama

Kibice zgromadzeni w niedzielne późne popołudnie na Camp Nou wypatrywali na murawie gracza z numerem 10 na koszulce i zastanawiali się, kiedy ten w końcu odpali. Messi pojawił się po raz pierwszy w jedenastce zespołu od 20 października i spotkania z Sevillą, w której nabawił się urazu kości przedramienia. I w kolejnym starciu z rywalem z tego miasta ewidentnie nie był jeszcze sobą. Stać go było co najwyżej na momenty. Za takowy można uznać wykorzystany spokojnie rzut karny po faulu Christiana Tello na Jordim Albie.

Gdy Messi uderzył skutecznie z jedenastu metrów, Barca miała jeszcze ponad 20 minut na odmienienie losów spotkania. Nie wykorzystała ich za sprawą, a jakże, błędów defensywnych. Już 180 sekund od bramki kontaktowej w polu karnym gospodarzy zawiódł ten, po którym podobnych rzeczy można było się spodziewać najmniej. Marc-Andre ter Stegen w groteskowy i niegodny bramkarzowi tej klasy sposób wpuścił do siatki strzał Giovaniego Lo Celso.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Valverde: Gra bez Messiego to wielki egzamin. Wideo © 2018 Associated Press

Choć Barca była na kolanach, to spróbowała się z nich raz jeszcze podnieść. Messi znakomitą, prostopadłą piłką obsłużył Munira El Haddadiego Arturo Vidala, a ten odegrał na pustą bramkę do Arturo Vidala. Historia lubiła się na Camp Nou tego dnia jednak powtarzać. Gol kontaktowy znów rozkojarzył, przez co Betis skarcił ich po raz kolejny. Tym razem dzięki Sergio Canalesowi. W doliczonym czasie gry Messiemu udało się co prawda trafić po raz drugi, ale był dzięki temu w stanie jedynie zmniejszyć rozmiary porażki. Po raz kolejny potwierdziło się, że momenty Argentyńczyka to wciąż za mało, aby przykryć defensywne problemy jego klubu. W niedzielę widoczne na murawie aż nadto.

Zdjęcie Leo Messi se lamenta, en su partido de vuelta tras lesión, después de que el Betis abriera el marcador en el Camp Nou / Getty Images

Zobacz wyniki Primera Division