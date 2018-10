Primera Division: Barcelona - Real. Tebas: To El Clasico jest ważne, a nie Messi czy Ronaldo

Prezydent La Ligi Javier Tebas uważa, że na jakość niedzielnego El Clasico nie wpłynie nieobecność Cristiana Ronalda i Lionela Messiego. Pierwszy raz od ponad dekady podczas jednego z najbardziej elektryzujących klubowych pojedynków zabraknie obu gwiazdorów.

Messi nie weźmie udziału w tym hitowym meczu, bo tydzień wcześniej w ligowym spotkaniu z Sevilla złamał rękę. Natomiast Ronaldo po dziewięciu sezonach odszedł z Realu Madryt i za 112 mln euro przeszedł do turyńskiego Juventusu. Ostatni raz odwieczni rywale mierzyli się ze sobą bez pięciokrotnych zdobywców Złotej Piłki w składach w grudniu 2007 roku. "Los Blancos" wygrali wówczas w Barcelonie 1-0.

- Myślę, że jeśli ktoś coś straci na El Clasico to będą nimi Cristiano i Messi, bo to ich zabraknie. El Clasico nie jest słabsze, znów zgrają dwie świetne drużyny na maksymalnym poziomie. Te kluby są większe niż pojedynczy piłkarze. Pierwszy raz od jakiegoś czasu będzie bez Cristiana i Messiego i z punktu widzenia strategicznego widowisko na tym nie ucierpi - zapewnił szef La Ligi Javier Tebas.

- El Clasico to flagowy produkt La Ligi. Chcielibyśmy, aby więcej meczów zbliżało się do tego poziomu, ale prawda jest taka, że spotkania Barcelony z Realem Madryt to wielkie wydarzenie, które musimy ulepszać, aby dotrzeć do jak największej liczby fanów na świecie - dodał.

Spotkania Barcy z Realem od zawsze rodziły wiele złości, kontrowersji, czerwonych kartek po boiskowych spięciach, ale tym razem pierwszy raz nad wydarzeniami będzie czuwać system VAR, co powinno pomóc sędziemu w zapanowaniu nad meczem. Ale rodzą się też pytania o interpretację powtórek wideo, bo niemal w każdej lidze, gdzie stosuje się VAR, dochodziło na tym tle do burzliwych dyskusji.

- Nie obawiam się o VAR. Dużo pracujemy nad tym systemem. Pracowaliśmy z sędziami, więc zupełnie się nie obawiam. Wiadomo, że El Clasico wyolbrzymia wszystko, ale myślę, że nie tylko w trakcie tego meczu VAR będzie pracował bardzo dobrze - ocenił Tebas.

Po dziewięciu kolejkach ligi hiszpańskiej w tabeli prowadzi FC Barcelona. Real Madryt jest siódmy i traci cztery punkty do lidera.

