Primera Division. Casemiro: W pierwszej połowie nie było nas na boisku

Real Madryt przegrał na wyjeździe z Sevillą aż 0-3 i nie wykorzystał potknięcia Barcelony. „Królewscy” nie istnieli w stolicy Andaluzji. - Oddaliśmy pierwszą połowę za darmo - mówił po meczu Casemiro, pomocnik Realu Madryt.

Po sześciu kolejkach LaLiga zarówno Real Madryt, jak i Barcelona mają na koncie pięć zwycięstw i jedną porażkę. Piłkarze z Madrytu grali trochę później od rywali z Camp Nou, którzy niespodziewanie przegrali w Leganes 1-2. „Królewscy” mieli jeszcze trudniejsze zadanie. Zespół Julena Lopeteguiego poniósł klęskę na Sánchez Pizjuán z Sevillą 0-3, tracąc wszystkie gole w pierwszej połowie.

- Wytłumaczenie jest proste. Oddaliśmy pierwszą połowę całkowicie za darmo. Nie zagraliśmy tego, co gramy cały sezon. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny rywal, ale takie 45 minut w naszym wykonaniu to nieporozumienie. Przegrywaliśmy 0-3 i już była przerwa – powiedział Casemiro w rozmowie z telewizją Movistar+.

W sobotę Real Madryt ma idealną okazją na rehabilitację. W sobotni wieczór "Królewskich" czekają derby z Atletico Madryt na Santiago Bernabeu. - Porażka z Sevillą nie ma wpływu na derby, ale teraz musimy wygrać za wszelką cenę. Liczymy na swoich kibiców, oni będą odgrywać dużą rolę. O Barcelonie nie myślimy, skupiamy się na sobie - dodał Casemiro.

Zdjęcie Casemiro - Villarreal-Real Madrid - Liga 2017/2018 - Getty Images / Getty Images