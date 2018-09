Primera Division: CD Leganes - FC Barcelona 2-1

Trzęsienie ziemi na przedmieściach Madrytu! W 6. kolejce Primera Division Barcelona doznała sensacyjnej i upokarzającej porażki z ostatnim w tabeli Leganes 1-2 (1-0). Gospodarze, którzy w pięciu poprzednich meczach uzbierali ledwie jeden punkcik, załatwili sprawę w dwie minuty.

700. mecz w barwach Barcelony, i to na boisku ostatniej drużyny w lidze - teoretycznie najlepszym do śrubowania strzeleckich rekordów. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że to musi być wieczór Lionela Messiego.

Początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Argentyńczyk zaczął spokojnie, w 12. minucie asystując przy efektownym golu Philippe Coutinho. Celem Messiego był jednak gol numer 595 w jubileuszowym meczu w barwach "Dumy Katalonii". Najbliżej tego trafienia był w 17. minucie, kiedy po pięknym strzale piłka perfidnie trafiła w spojenie bramki Ivana Cuellara.

Dla Messiego to miał być długo niezapomniany wieczór, ale będzie chciał go jak najszybciej wymazać z pamięci.

Leganes odważnie atakowało bramkę Barcelony od samego początku, jednak w pierwszej połowie brakowało mu szczęścia. Po przerwie dostało go aż nadto.

Marc-Andre ter Stegen popisywał się wcześniej efektownymi paradami, ale w 52. minucie mógł tylko bezradnie rozłożyć ręce, kiedy obrońcy Barcelony zostawili bez opieki Nabila El Zhara. Świecę w pole karne posłał Jonathan Silva, a Marokańczyk z bliska doprowadził głową do remisu.

Biorąc pod uwagę, że Estadio Municipal de Butarque ostatnia drużyna w tabeli podejmowała pierwszą, już ewentualny podział punktów byłby sensacyjny. Piłkarze Leganes na tym jednak nie poprzestali. Miejscowi kibice nie przestali jeszcze fetować pierwszej bramki, kiedy Barcelona dostała cios, po którym już się nie podniosła.

Dokładnie w 54. minucie rozanieleni piłkarze Leganes wyszli z kontrą dwóch na jednego. Rozegrali to fatalnie, bo piłkę przejął Gerard Pique. Ale zamiast spokojnie wykopać ją jak najdalej od swojej bramki, sprawił prezent Oscarowi Rodriguezowi. 20-letni pomocnik wypożyczony z Realu Madryt Castilla prawie wywrócił się na piłce, ale zdołał skierować ją do bramki. Leganes i Madryt ogarnęła euforia.

Katalończycy za wszelką cenę próbowali doprowadzić chociaż do wyrównania, ale Ivan Cuellar do końca był ścianą.

