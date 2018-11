Primera Division. Celta Vigo - Real Madryt 2-4 w 12. kolejce

Real Madryt odzyskuje wigor i wygrywa czwarte kolejne spotkanie. Tym razem prowadzeni przez tymczasowego trenera Santiago Solariego pokonali 4-2 Celtę Vigo na zakończenie dwunastej kolejki La Ligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cristiano Ronaldo wyjaśnił, dlaczego opuścił Real. Wideo Eurosport

Trzynastokrotni zdobywcy Pucharu Europy przekonali się na własnej skórze, jak odżywcza może być zmiana trenera. Drużyna, która pod koniec kadencji Julena Lopeteguigego zahaczała już o autoparodię, wreszcie wygląda na zrelaksowaną, konsekwentną i w tej konsekwencji produktywną.

Reklama

Na Estadio de Balaidos Real przyjechał po zwycięstwo. Tylko tyle i aż tyle. Udowadniał niekwestionowaną przewagę w piłkarskim rzemiośle, a gdy przyszedł moment trudniejszy, to także i w doświadczeniu. Na 1-0 po genialnym podaniu odrodzonego Luki Modricia trafił również odrodzony Karim Benzema. Ten sam zawodnik był odpowiedzialny za gola drugiego, lecz tym razem do bramki nie trafił, a po zakręceniu jednym z rywali obił słupek i kolejnego z przeciwników. Tym był Gustavo Cabral, od którego piłka odbiła się na linii bramkowej i wpadła do siatki.

Nadzieje Celty na dobry wynik trwały między 61. i 83. minutą. Między efektownym golem Hugo Mallo po uderzeniu z powietrza oraz rzucie karnym wykorzystanym z gracją i rutyną przez Sergio Ramosa.



W 87. minucie minucie za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Cabral.



Wydawało się, że już w pełni spokojny Real rozmiary zwycięstwa zwiększy za sprawą będącego ozdobą meczu uderzenia Daniego Ceballosa w okienko, ale Celcie udało się powrócić do porażki dwubramkowej dzięki płaskim strzale Braisa Mendesa. I Mendes, i Ceballos wynik zmieniali już w doliczonym czasie gry.

"Królewscy" dali do zrozumienia, że najgorsze mają już za sobą, za Solariego wygrali czwarty raz na cztery podejścia i zaczęli pościg za prowadzącą w tabeli La Ligi Barceloną. Po dwunastu kolejkach dystans zmniejszyli do zaledwie czterech punktów.



Celta Vigo - Real Madryt 2-4 (0-1)

Bramki: 0-1 Benzema (23.), 0-2 Cabral (56. - bramka samobójcza), 1-2 Mallo (61.), 1-3 Ramos (83. - z rzutu karnego), 1-4 Ceballos (90+1.), 2-4 Mendez (90+4.)