Primera Division. Clement Lenglet: Barcelona? Jeszcze nie wiem, czy tam zagram

W sezonie 2017/18 Clement Lenglet należał do wyróżniających się obrońców w LaLiga. Nie może więc dziwić, że uwagę na Francuza zwróciła Barcelona. Według informacji hiszpańskich mediów, zawodnik Sevilli ma duże szanse trafić wkrótce na Camp Nou.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Barcelona - Real 2-2. Valverde i Zidane po meczu. Wideo © 2018 Associated Press

Lenglet piłkarzem Sevilli został w styczniu 2016 roku, gdy za 5 milionów euro kupiono go z Nancy. Z hiszpańskim klubem podpisał kontrakt do czerwca 2021 roku, a w umowie zawarto klauzulę odejścia, która wynosi 30 milionów euro. Niewiele, jak na obecne standardy. Z okazji zamierza skorzystać Barcelona.

Reklama

- Jestem dumny z tego, że gram dla Sevilli. Rozumiem kibiców, którzy spotykając mnie na ulicy mówią, żebym nie odchodził do Barcelony, ale ja nie wiem, czy tam trafię, czy nie - zdradza Lenglet w rozmowie z "Mundo Deportivo".

- Nie wiem, jak zakończy się ta sprawa. Dobrze się czuję w Sewilli i z decyzją poczekam do zakończenia sezonu. Na razie skupiam się na tym, by pomóc drużynie w awansie do europejskich pucharów - dodaje.

W związku z ewentualnym przybyciem Langleta do Barcelony spekuluje się, że wypożyczony do innego klubu miałby zostać Yerry Mina. Niejasna jest również przyszłość Thomasa Vermaelena, który nie godzi się z rolą rezerwowego i najchętniej zmieniłby otoczenie.

Zdjęcie Clement Lenglet / Getty Images

PCE