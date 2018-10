Primera Division. Conte faworytem do przejęcia Realu Madryt

Jak informuje dziennik "AS", prezydent Realu Madryt Florentino Perez coraz poważniej rozważa zwolnienie trenera Julena Lopeteguiego. Zespół pod jego wodzą nie wygrał żadnego z czterech ostatnich spotkań i nie strzelił gola od sześciu godzin. Faworytem do jego zastąpienia jest były menedżer Chelsea Antonio Conte.

Trzy porażki w czterech ostatnich meczach, brak skuteczności, słaby styl - Real Madryt rozczarowuje na każdym polu. A przecież jeszcze po pierwszych meczach w sezonie nie brakowało głosów, że Julen Lopetegui to idealny następca Zinedine'a Zidane'a. Coś się jednak zacięło, a naszpikowany gwiazdami zespół przestał funkcjonować jak dobrze naoliwiona maszyna.

Zdaniem dziennika "AS" gwoździem do trumny dla obecnego szkoleniowca może być wyjazdowy mecz z Barceloną, który odbędzie się na Camp Nou 28 października. Jednak niewykluczone, że trener pożegna się z posadą jeszcze szybciej - wcześniej na Santiago Bernabeu czekają go mecze z Levante i Viktorią Pilzno. Porażka w jednym z tych spotkań prawdopodobnie przypieczętuje jego los.

Faworytem do zastąpienia Hiszpana jest obecnie bezrobotny Antonio Conte. Włoch, który przez poprzednie dwa lata prowadził Chelsea, z którą w swoim pierwszym sezonie wywalczył mistrzostwo Anglii jest bardzo zainteresowany pracą w Madrycie. Jednak najpierw Florentino Perez musiałby się dogadać z Romanem Abramowiczem - Conte nadal ma obowiązujący kontrakt z "The Blues" i pobiera pensję.

Pod uwagę nie są brane kandydatury Arsene'a Wengera i Laurenta Blanka. Mało prawdopodobny jest również powrót Zidane'a, który jest przymierzany do Manchesteru United i Bayernu Monachium.

