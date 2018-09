Primera Division: Debiutant uratował honor Atletico Madryt

Kolejna bolesna strata punktów przez Atletico Madryt. W 4. kolejce Primera Division zespół Diego Simeone cudem zremisował u siebie z SD Eibar 1:1 (0:0). Goście wyszli na prowadzenie w 87. minucie, Atletico wyrównało w ostatniej akcji meczu.

Diego Simeone prowadzi klub z Wanda Metropolitano już od 2011 roku, dwa razy dotarł z nim do finału Ligi Mistrzów, na koniec poprzedniego sezonu wyprzedził nawet Real Madryt, ale początek tych rozgrywek to dla Atletico istna droga przez mękę.

Najgorszy z dotychczasowych start pod wodzą Simeone Atletico miało już po 3. kolejce, w której uzbierało ledwie cztery punkty. Po kolejnym meczu strata madrytczyków do Barcelony i Realu może tylko urosnąć.

Atletico zremisowało z Eibarem, a i tak należy to rozpatrywać w kategoriach cudu. Gospodarze przez bite 90 minut nie potrafili sforsować zasieków obronnych 9. drużyny ubiegłego sezonu, a na dodatek sami dali sobie wbić gola. W 87. minucie w wielkim zamieszaniu sensacyjne prowadzenie Eibarowi dał Sergio Enrich, ale przyjezdni nie dowieźli zwycięstwa.

Na kilkanaście sekund przed upływem czwartej z doliczonych minut rezerwowy Angel Correa przeprowadził akcję rozpaczy prawą stroną i zagrał w pole karne. W mocno bitą piłkę nie trafił Antoine Griezmann, ale refleksem wykazał się Borja Garces Moreno, który strzałem tuż przy słupku nie dał szans Marko Dmitroviciowi. Dla porównywanego do Fernando Torresa 19-latka był to debiut w pierwszej drużynie Atletico. Do pełni szczęścia zabrakło jednak kompletu punktów.