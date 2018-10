Primera Division: Deportivo Alaves - Real Madryt 1-0. Kolejny katastrofalny mecz "Królewskich"

Nastają trudne czasy dla Realu Madryt. "Królewscy" przegrali w Alaves z Deportivo 0-1, pierwszy raz od ponad dwudziestu lat. Dla graczy Julena Lopeteguiego to czwarty mecz z rzędu bez zwycięstwa, a drugi z rzędu przegrany. Gwiazdy z Santiago Bernabeu w piątej minucie doliczonego czasu gry pogrążył Manu Garcia.

Pięć zmian zrobił trener Realu Madryt Julen Lopetegui po przegranym meczu Ligi Mistrzów z CSKA w Moskwie (0-1). Do składu wrócił Gareth Bale, Luca Modrić, Sergio Ramos, Thibaut Courtois, szansę dostał Alvaro Odriozola. Powrót najważniejszych piłkarzy do podstawowego składu nie dał jednak Realowi królewskiej jakości.

Początek spotkania był dla kibiców Realu obiecujący. "Królewscy" zaczęli od stworzenia sobie dwóch groźnych sytuacji: Daniego Ceballosa i Karima Benzemy. Później przewaga Realu zmieniła się w statyczne pilnowanie piłki. Brak konkretnych sytuacji i odbijanie się od obrony Deportivo jeszcze przed polem karnym sprawiło, że madrytczycy dobrnęli już do szóstej godziny bez strzelonego gola. Najwięcej krytyki zebrał oczywiście Karim Benzema, którego po przerwie zastąpił Mariano Diaz.

Nowa "Siódemka" w Realu jednak wiele nie zmieniła. Gra "Królewskich" utkwiła w martwym punkcie, a tacy liderzy jak Toni Kross i Luca Modrić i Gareth Bale nie potrafili nic zmienić. Kolejną szansę dostał Vinicius Junior, który w 80. minucie zmienił Bale'a.

Gdy wydawało się, że obie ekipy podzielą się punktami - Deportivo Alaves sięgnęło po najprostsze środki. Do dośrodkowania z rzutu rożnego najwyżej wyskoczył Ruben Sobrino. Strzał wprowadzonego z ławki Sobrino próbował bronić Thibaut Courtois, ale Belg jedynie wystawił piłkę do Manu Garcii, który główkował do pustej bramki. To była już piąta minuta doliczonego czasu gry.

Klub z kraju Basków na to zwycięstwo czekał od 13 stycznia 1998 r.