Primera Division. Diego Costa wzywa Griezmanna do pozostania w Atletico

Napastnik Atletico Madryt Diego Costa oznajmił, że bardzo chciałby pozostania w klubie swojego partnera z ataku Antoine'a Griezmanna. 26-letni Francuz ostatnio wiązany jest z transferem do Barcelony.

Zdjęcie Antoine Griezmann i Diego Costa /Getty Images

Sprawa odejścia Griezmanna z drużyny prowadzonej przez Diego Simeone ciągnie się już od kilkunastu miesięcy. W ubiegłym roku blisko pozyskania Francuza był Manchester United, lecz Griezmann nie chciał odchodzić z Atletico, gdy na klub nałożony był zakaz transferowy. Ostatecznie podpisał nowy kontrakt z "Los Colchoneros" do 2022 roku.

W ostatnich tygodniach hiszpańska prasa wiele uwagi poświęca z kolei ewentualnemu odejściu Francuza do Barcelony. Odejścia swojego partnera z linii ataku nie chciałby jednak Diego Costa, który od stycznia ponownie występuje w zespole ze stolicy Hiszpanii.

- Każdy z nas kieruje swoim losem, ale ja bardzo chciałbym, by Antoine pozostał z nami. Jest bardzo ważną częścią naszej drużyny - powiedział hiszpański napastnik.

- Przed moim powrotem do Atletico dzwonił do mnie, by upewnić się, czy dołączę do niego w klubie. Liczę zatem na to, że teraz nie zostawi mnie samego - dodał Costa.

29-letni napastnik szybko zaczął spłacać zaufanie trenerów i działaczy Atletico po styczniowym powrocie na murawę. W 14 występach w rozgrywkach ligowych i pucharowych zdobył sześć bramek, a jego dobra gra zaowocowała powrotem do reprezentacji Hiszpanii. Costa ma szansę wystąpić w meczach przeciwko Niemcom (23 marca) i Argentynie (27 marca).

- To efekt tego, że jestem szczęśliwy, a nie zawsze było tak wcześniej. Wielka w tym zasługa wspierających mnie partnerów z obecnej drużyny - powiedział Costa, który w londyńskiej Chelsea skonfliktowany był z włoskim menedżerem Antonio Conte.

Wojciech Malinowski

