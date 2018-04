Primera Division. FC Barcelona bez swojej tożsamości też potrafi grać

FC Barcelona jest ciągle niepokonana w La Liga. Ekipa z Camp Nou zagrała w eksperymentalnym składzie na trudnym terenie w Vigo i zremisowała z Celtą 2-2. To był pierwszy przypadek od 2002 roku, gdy w wyjściowej jedenastce „Blaugrany” nie było żadnego wychowanka. - To był najlepszy moment, by podjąć takie ryzyko i pozmieniać coś w składzie - tłumaczył Ernesto Valverde, trener Barcy.

Zdjęcie Celta Vigo vs FC Barcelona - Balaidos, Vigo, Spain - April 17, 2018 Barcelona's Ousmane Dembele celebrates scoring their first goal with Yerry Mina and team mate /Reuters

Jak podało katalońskie radio LaTdP, po 5859 dniach FC Barcelona zagrała mecz bez wychowanka w wyjściowej jedenastce. W meczu z Athletikiem Bilbao (6 kwietnia 2002 r.) zagrała w składzie: Bonano (bramkarz) - Reiziger, Christanval, Abelardo, Coco - Cocu, Rochemack, Luis Enrique - Rivaldo, Overmars, Saviola. Co może wydawać się trochę ironiczne - trenerem, który wystawił taki zespół był urodzony w Barcelonie Carles Rexach.

- Gdy graliśmy tutaj Pucharze Hiszpanii, to również zrobiliśmy wiele zmian. Teraz wzięliśmy pod uwagę fakt, że przed nami finisz sezonu i walka o Puchar Króla. Musiałem dokonać rotacji, bo lepszego momentu na podjęcie takiego ryzyka już nie będzie - tłumaczył po spotkaniu trener Barcelony Ernesto Valverde.

Mimo że katalońskiej krwi było w Vigo niewiele, Barcelona przypomniała sobie swoją filozofię gry, gdy strzelała gola na 2-1. Jak wyliczyli dziennikarze telewizji Teledeporte, goście utrzymywali się wtedy przy piłce przez 72 sekundy i wymienili w tym czasie aż trzydzieści podań. Piłkę przy nodze miało wówczas aż dziewięciu zawodników FCB, z wyjątkiem dwójki: Marc-André ter Stegen i Paco Alcacer.

Barcelona zremisowała 2-2 z Celtą i wciąż jest niepokonana w tym sezonie La Liga. Passa nieprzegranych spotkań Katalończyków w lidze to już czterdzieści spotkań. - Nie jest to idealny wynik, bo zawsze chcemy wygrać. To był otwarty mecz, szalona pierwsza połowa. Po czerwonej kartce Sergiego Roberto musieliśmy grać inaczej. Już tylko dwa zwycięstwa dzielą nas od tytułu - cieszył się Valverde. W najbliższych dwóch ligowych spotkaniach Barcelona zagra z Villarrealem (u siebie) i Deportivo (na wyjeździe).

Skib

