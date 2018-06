Primera Division. FC Barcelona rozpocznie przygotowania do sezonu 11 lipca

Piłkarze FC Barcelona, którzy nie wezmą udziału w mistrzostwach świata w Rosji, przygotowania do sezonu rozpoczną 11 lipca. Uczestnicy mundialu będą natomiast systematycznie dołączać do zespołu. Mistrzowie Hiszpanii 24 lipca polecą do USA.

Trener katalońskiego zespołu Ernesto Valverde zdecydował, że przygotowania do sezonu rozpoczną się wcześniej niż pierwotnie planowano. Pierwszego dnia po urlopach zawodnicy przejdą badania i testy sprawnościowe. Dzień później odbędą się już dwa treningi.



Barcelona po raz czwarty z rzędu weźmie udział w towarzyskim turnieju International Champions Cup. 28 lipca w Los Angeles zagra z Tottenhamem Hotspur, 31 lipca w Dallas z Romą i 4 sierpnia w Santa Clara z Milanem.

Wciąż nie ustalono natomiast daty i miejsca rozegrania meczu o Superpuchar Hiszpanii.





