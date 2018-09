Primera Division. Federacja nie zgodziła się na mecz Barcelony z Gironą w USA

Hiszpańska Federacja Piłkarska (RFEF) odmówiła zgody na organizację styczniowego meczu ligowego Barcelony z Gironą poza krajem. Oba katalońskie kluby chciały rozegrać go w Miami.

Zdjęcie Barcelona broni mistrzowskiego tytułu /PAP/EPA

W piątek prezes RFEF Luis Rubiales skierował do organizatorów rozgrywek La Liga list z decyzją odmowną w tej sprawie. Mecz był planowany na stadionie Hard Rock w Miami na Florydzie.

Prośbę o organizację zaplanowanego na 26 stycznia spotkania poza Hiszpanią skierowały do federacji oba kluby oraz kierownictwo La Liga. We wniosku, przekazanym do RFEF na początku września, wskazywano, że rozegranie meczu w USA wynika z zawartego przez władze ligowe porozumienia z amerykańską firmą Relevent.

Z umowy pomiędzy Relevent a La Liga wynika, że w ciągu najbliższych 15 lat na terenie USA w każdym sezonie rozegrane zostanie przynajmniej jedno spotkanie ligi hiszpańskiej.

Negatywnie możliwość organizacji meczu katalońskich drużyn poza Hiszpanią ocenił też Hiszpański Związek Zawodowy Piłkarzy (AFE). Zdaniem władz syndykatu, na wyjeździe tym “ucierpiałby poziom meczu" z powodu zmęczenia zawodników w związku z koniecznością długiej podróży na Florydę.

Według niektórych hiszpańskich komentatorów wniosek o rozegranie meczu Girona FC - FC Barcelona poza granicami Hiszpanii mógł zostać odrzucony przez RFEF z powodów politycznych. Odnotowują, że obie drużyny pochodzą z Katalonii, której rząd kontynuuje dążenia do ogłoszenia niepodległości regionu.

W efekcie nieuznawanego przez Madryt referendum niepodległościowego w Katalonii z 1 października 2017 r. rząd Hiszpanii zawiesił do maja br. autonomię tego regionu, a także rozwiązał dążący do secesji regionalny gabinet Carlesa Puigdemonta.

Od połowy września w Barcelonie i innych miastach regionu trwają manifestacje Katalończyków domagających się wypuszczenia z więzienia dziewięciu polityków aresztowanych z powodu działań separatystycznych.