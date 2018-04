Primera Division. Griezmann: Jeśli będzie transfer, to przed mundialem

Najpierw było krótkie „Nie wiem”, potem bardziej kategoryczne stwierdzenie: „To nie są dobre informacje”. Tak Antoine Griezmann odpowiedział na pytanie o możliwy transfer tego lata do Barcelony w programie Telefoot we francuskiej telewizji.

Zdjęcie Antoine Griezmann /AFP

Sprawa nie jest jednak jednoznaczna, bo - jak podkreślili dziennikarze - "podtrzymują swoje informacje", mimo negacji ze strony lidera Atletico Madryt i reprezentacji Francji.

Reklama

O tym, że takie rozwiązanie nie jest jednak wykluczone, mogą świadczyć inne słowa Grizou. Powiedział on, że gdyby dochodziło do transferu, to chciałby, aby wszystko zostało załatwione przed mundialem. - Po to, żeby myśleć w czasie turnieju jedynie o mistrzostwach świata.

Griezmann jest bardzo zadowolony ze swojej formy od początku tego roku. Jak sam przyznał, w wolnym tłumaczeniu, "od stycznia rozwala system", i po trudnym początku sezonu, czuje się znakomicie fizycznie i mentalnie. - Mam nadzieję, że na mundialu Kylian (Mbappe) pomoże mi wywalczyć tytuł - powiedział Griezmann.

RP



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Griezmann poprowadzi Atletico do mistrzostwa? Wideo Eurosport