Primera Division. Mecz Girona - Barcelona w USA? Władze LaLiga naciskają

Władze hiszpańskiej ligi piłkarskiej wciąż naciskają na rozegranie meczu pomiędzy Gironą a Barceloną w USA. Przeciwko temu pomysłowi są m.in. tamtejszy Związek Zawodowy Piłkarzy (AFE), prezes hiszpańskiej federacji (RFEF) oraz szef FIFA.

Prezes La Liga Javier Tebas powiedział w wywiadzie dla Agencji Reutera, że rozegranie w USA zaplanowanego na styczeń spotkania jest częścią strategii tej organizacji, a decyzja o tym leży w jego kompetencjach.

- Jeśli chcesz, żeby twoje przedsiębiorstwo było bardziej globalne, jeśli chcesz być wśród największych marek sportowych na świecie, to musisz zaistnieć na amerykańskim rynku - powiedział Tebas.

Mecz ma się odbyć w Miami. W myśl umowy zawartej pomiędzy La Ligą a firmą Relevent, przez 15 lat co najmniej jedno spotkanie ekstraklasy ma się odbywać za oceanem.

Relevent to także organizator International Champions Cup - towarzyskiego turnieju rozgrywanego w przerwie między sezonami w Ameryce Północnej, Azji i Europie. Biorą w nim udział czołowe drużyny europejskie, m.in. Barcelona, Real Madryt czy Atletico Madryt. W 2017 roku ok. 65 tysięcy kibiców obejrzało El Clasico w Miami.

Prezydent FIFA Gianni Infantino powiedział, że mecze krajowych rozgrywek nie mogą odbywać się w innym państwie. Tego samego zdania jest prezes RFEF Luis Rubiales, mimo że pozwolił na rozegranie spotkania o Superpuchar Hiszpanii w Maroku w tym sezonie.

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że spotkamy się z "kulturalną ścianą" w hiszpańskich i europejskich organach piłkarskich, ale ten projekt zaczęliśmy dwa lata temu i będziemy dalej pracować, żeby go dokończyć - zapowiedział Tebas.

We wrześniu prezes Realu Madryt Florentino Perez zapewnił, że "Królewscy" nie zgodzą się na rozegranie ligowego spotkania poza Hiszpanią.

- To jest dobrowolne, więc jeśli Real tego nie chce, to nie będzie musiał wyjeżdżać. Ale pamiętajmy, że ten klub brał udział w wielu turniejach organizowanych przez Relevent. To niekonsekwentne stanowisko, ale nas to nie martwi, bo mamy poparcie większości zespołów ekstraklasy - poinformował Tebas.

Aby mecz w USA mógł się odbyć, La Liga potrzebuje poparcia od RFEF, Amerykańskiej Federacji Piłkarskiej, Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) oraz konfederacji CONCACAF.