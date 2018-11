Primera Division. Ousmane Dembele spóźniłby się nawet na własny pogrzeb?

Ten typ tak ma – trudno o inne podsumowanie charakteru Ousmane’a Dembele. Piłkarz Barcelony, który nie znalazł się w kadrze na niedzielny mecz z Realem Betis, miał dopingować kolegów z trybun Camp Nou i choć dokonał tego, to tradycyjnie czas zarządzał nim, a nie on czasem. Na stadionie pojawił się wyraźnie spóźniony, raptem dwie minuty przed początkowym gwizdkiem sędziego.

Cały szkopuł w tej problematycznej sprawie polega na tym, że Francuz już kilkukrotnie płacił cenę swojego braku punktualności i wątpliwej organizacji. W spotkaniu z Betisem także. Pominięcie jego nazwiska przy powołaniach Ernesto Valverde według hiszpańskich mediów było spowodowane tajemniczymi wydarzeniami z czwartku, gdy skrzydłowy nie przybył na trening zespołu bez podania jakichkolwiek przyczyn. Co więcej, ludzie z Camp Nou próbowali się z nim skontaktować i przez półtorej godziny natrafiali na głuchą ciszę. Dopiero potem mieli usłyszeć wymówkę o rozładowanym telefonie i bólu brzucha.

Każda dojrzała i szanująca swojego pracodawcę oraz kolegów z pracy osoba w takiej sytuacji nie dolewałaby już oliwy do ognia i po prostu przybyłaby do pracy na czas. Ale nie Dembele. Ten w niedzielę na Camp Nou pojawił się chwilę przed początkiem spotkania, łamiąc przy tym zwyczajowe zasady pracy szatni. Według "Marki" zazwyczaj ci piłkarze Barcelony, którzy nie znajdują się w osiemnastce meczowej, w klubie w dzień meczowy stawić się mają od piętnastu do 45 minut przed pierwszym gwizdkiem. Ich obowiązkiem jest uczestniczenie w przedmeczowej pogawędce i wysłuchanie ostatnich rad trenera. 21-latek kupiony przed rokiem z Borussii Dortmund ma najwidoczniej autorskie podejście do tych obowiązków.

Barca ostatecznie z Betisem sensacyjnie przegrała 3-4 i Valverde na konferencji udowodnił, że nawet w największych nerwach zachowuje się jak dżentelmen. Gdy został spytany o sytuację Dembele, odpowiedział: "Ousmane to wielki talent, którego potrzebujemy".



