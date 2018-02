Primera Division. Przemeblowany Real przegrywa w Barcelonie

Espanyol ma niewielkie szanse na grę jesienią w europejskich pucharach, ale w ciągu kilku tygodni potrafił pokonać na Estadi Cornella-El Prat trzy najlepsze zespoły Primera Division. We wtorkowy wieczór zespół Quique Sancheza Floresa wygrał z Realem Madryt 1-0, w którego składzie zabrakło m.in. Cristiano Ronaldo.

Zdjęcie Espanyol’s Gerard Moreno in action with Real Madrid’s Isco /Reuters

"Królewscy", którzy myślami są już najpewniej przy rewanżu z PSG w Lidze Mistrzów, przystąpili do meczu w ramach 26. kolejki ligi hiszpańskiej bez wielu ważnych graczy. Z powodu urazów do Barcelony nie przyjechali m.in. Luka Modrić, Toni Kroos, Jesus Vallejo, Marcelo oraz Casemiro, ale to brak Cristiano Ronaldo okazał się kluczowy. Portugalczyk, który w sobotę strzelił dwa gole Alaves otrzymał od trenera Zinedine'a Zidane'a wolne i został w Madrycie. Na ławce rezerwowych usiadł zaś inny bohater tamtego spotkania (bramka i dwie asysty) Karim Benzema. Francuz pojawił się na murawie dopiero w 69. minucie, ale niczym szczególnym się nie wyróżnił.

Reklama

Z tria BBC ciężar gry Realu próbował wziąć na swoje barki Gareth Bale, ale nie grając na swojej nominalnej pozycji nie wypadł dobrze. Jako najbardziej wysunięty zawodnik oddał pięć strzałów, z których większość nie stanowiła żadnego zagrożenia dla bramkarza rywali, otrzymał też żółtą kartkę.

Trener Zidane postawił w Barcelonie na rezerwowych, trzeci raz w sezonie wysyłając do gry od pierwszego gwizdka Marcosa Llorente. Na murawie oglądaliśmy też Marco Asensio i Sergio Ramosa.

Niemal w całym spotkaniu z boiska wiało nudą i chłodem. Spory wpływ miały na to warunki atmosferyczne i zaledwie trzy stopnie Celsjusza w Barcelonie. "Królewscy" częściej utrzymywali się przy piłce, jednak nie potrafili zamienić tego na groźne akcje pod bramką Diego Lopeza.

Być może mecz wyglądałby inaczej, gdyby sędzia uznał w 31. minucie gola zdobytego przez Gerarda Moreno. Zdaniem arbitra napastnik gospodarzy przed przejęciem piłki znajdował się na spalonym, ale powtórki telewizyjne tego nie potwierdziły.

W końcówce Espanyol coraz dłużej operował piłką, zamykając rywali na ich połowie. W 88. minucie bohaterem spotkania mógł być Moreno, który w polu karnym otrzymał podanie od Sergiego Dardera. 25-letni napastnik posłał jednak piłkę obok słupka.

Moreno miał wyraźny na apetyt na gola i zdołał dopiąć swego. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry z prawej strony dobrą piłkę posłał Sergio Garcia, a z jedenastego metra uderzył Moreno. Futbolówka odbiła się jeszcze od murawy i ugrzęzła w siatce, przelatując obok bezradnego Keylora Navasa.

Dla Realu jest to pierwsza porażka od siedmiu spotkań. Ostatni raz zespół ze stolicy Hiszpanii musiał uznać wyższość rywali 24 stycznia, przegrywając na wyjeździe z Leganes 1-2 w Pucharze Króla.

Espanyol - Real Madryt 1-0 (0-0)

1-0 Moreno (93.)