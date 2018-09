Primera Division. Real bez werwy, ale z trzema punktami i pozycją lidera

Real Madryt wspiął się na szczyt tabeli po skromnym zwycięstwie nad Espanyolem 1-0 w 5. kolejce Primera Division. "Królewscy" pozostaną na pozycji lidera przynajmniej do niedzieli, bo wtedy swój mecz rozegra Barcelona, której rywalem na Camp Nou będzie Girona.

Gracze Espanyolu mogą czuć pewien niedosyt, że do Barcelony wrócą z niczym, bo stworzyli dwie okazje do strzelenia gola. Najbliżej tego był Borja Iglesias, który w 65. minucie trafił w poprzeczkę. - Jesteśmy źli, go mogliśmy strzelić dziś gola. Mieliśmy swoje sytuacje - powiedział później Iglesias.

Goście przegrywali w tamtym momencie 0-1. Real Madryt objął prowadzenie pod koniec pierwszej połowy. Marco Asensio wykorzystał nieudaną pułapkę ofsajdową Espanyolu i pewnym strzałem w kierunku "dalszego" słupka pokonał Diego Lopeza. Arbiter Antonio Mateu Lahoz sprawdził jeszcze, czy bramka nie została zdobyta ze spalonego, ale system VAR rozwiał wątpliwości.

Bliski podwyższenia wyniku by Sergio Ramos. Strzał głową kapitana gospodarzy efektownie obronił Lopez. Doświadczony bramkarz, zresztą w przeszłości zawodnik madryckiego klubu, uratował też zespół przy próbie Marcosa Llorente.

Końcowe minuty należały do Espanyolu. Podopieczni trener Rubiego wyszli wyżej pod pole karne przeciwników, starając się pressingiem szybciej odbierać piłkę, która dzięki temu częściej znajdowała się w ich posiadaniu. Real zdawał się jednak kontrolować sytuację, bo poza wymianą podań Espanyol nie zagroził bramce Thibauta Courtois.

5. kolejka Primera Division: Real Madryt - Espanyol 1-0 (1-0)

1-0 Marco Asensio (41.)

Zdjęcie Asensio celebrando su gol en el Real Madrid-Espanyol / EFE