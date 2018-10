Primera Division. Real Madryt jednak dokonał latem wielkiego transferu

Wiele powiedziano już i napisano na temat braku sprowadzenia na Santiago Bernabeu wielkich nazwisk latem. Jak się okazuje, Florentino Perez i jego świta sprowadziła do Realu Madryt niezwykle ważną postać, czyli Davida Hopkinsona.

Kanadyjczyk zwrócił uwagę na siebie po niewiarygodnych osiągnięciach w siedmiu profesjonalnych klubach jego firmy MLSE: Toronto Maple Leafs w National Hockey League, Toronto Raptors w National Basketball Association, Argos z Canadian Football League oraz Toronto FC z Major League Soccer.

Ponadto David Hopkinson współpracował z Jose Angelem Sanchezem, dyrektorem generalnym w globalnej korporacji. W marcu Real skontaktował się z CAA Sports, firmą specjalizującą się w zarządzaniu sportem, aby znaleźć najlepszego kandydata na stanowisko i pierwszą rekomendacją był właśnie Kanadyjczyk. Były właściciel Toronto Raptors nie zawahał się i przyjął ofertę pracy.

- Zarządzałem klubami, które mają ponad milion śledzących w mediach społecznościowych. Jak mogłem odmówić Realowi, który ma tych fanów dużo więcej - mówił Hopkinson.

Swoją karierę profesjonalną rozpoczął od sprzedaży biletów do Toronto Argonauts, a w 1994 r. przeniósł się do Raptors. Następnie dostał awans na pozycję dyrektora MLSE. Przed rokiem Hopkinson odegrał główną rolę w negocjacjach praw do nazwy Air Canada Center ze Scotiabankiem. Umowa podpisana była na 530 mln euro.

