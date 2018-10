Primera Division. Real Madryt może wypożyczyć Ibrahimovicia

Zlatan Ibrahimović świetnie bawi się w Major League Soccer, gdzie jest gwiazdą Los Angeles Galaxy. Nie jest wykluczone, że Szwed jeszcze pokaże na co go stać w jednej z czołowych lig w Europie. O możliwym wypożyczeniu do Realu Madryt poinformowała telewizja beIN Sports. Czyżby tonący brzytwy się chwytał?

Brzmi to nieprawdopodobnie, jednak w przeszłości "Królewscy" dokonywali już mniej lub bardziej zaskakujących wypożyczeń, by wspomnieć chociażby sprowadzenie Emmanuela Adebayora z Manchesteru City czy Juliena Fauberta z West Hamu United.

Za ściągnięciem Ibrahimovicia przemawia fakt, że sezon MLS zakończy się w grudniu. Do ewentualnego wypożyczenia mogłoby więc dojść już podczas najbliższego okna transferowego.

Po odejściu Cristiana Ronalda, statystyka strzelonych przez "Królewskich" goli znacznie się pogorszyła. W rozgrywkach La Liga Karim Benzema zdobył do tej pory cztery bramki, a Gareth Bale dołożył trzy trafienia. Wzmocnienie ofensywy w składzie drużyny Julena Lopeteguiego na pewno byłoby wskazane, a Ibrahimović, mimo już 37 lat na karku, cały czas udowadnia, że jest jeszcze w stanie dać zespołowi wiele dobrego.

Szwed w swojej bogatej karierze ma już za sobą występy w lidze hiszpańskiej. W latach 2009-2011 był zawodnikiem Barcelony.

